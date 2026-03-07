Об этом сообщают агентство Reuters и Associated Press. Таким оружием заинтересовались на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Что хотят закупить у Украины?

По данным СМИ, украинские производители сообщают о возможности экспорта дронов-перехватчиков в больших объемах на фоне запросов со стороны Соединенных Штатов и некоторых стран Ближнего Востока, в частности, речь идет о Катаре.

Сейчас, когда Иран запускает беспилотники по союзникам США в Персидском заливе и за его пределами в ответ на интенсивные удары США и Израиля, Украина надеется, что кризис на Ближнем Востоке увеличит ее влияние на союзников,

Отмечается, что такие дроны рассматривают как эффективный и экономически выгодный способ противодействия атакам беспилотникам, поскольку ракет в основном стоят миллионы долларов, что усложняет оборону от тех или иных ударов.

Украина зато, по данным AP, стремится получить высококачественное вооружение, которое не способна изготавливать самостоятельно, предлагая вышеупомянутый опыт США и их партнерам из страны Персидского залива на фоне эскалации.

В частности, украинская компания SkyFall, которая специализируется на разработке, проектировании и производстве беспилотных авиационных комплексов, по данным СМИ, заявляла, что готова к экспорту необходимых вооружений другим странам.

Согласно обнародованной информации, их дрон-перехватчик с момента использования 4 месяца назад сбил более 1,5 тысячи дронов-камикадзе типа "Шахед" и беспилотников других типов в воздушном пространстве Украины.

"Компания готова предоставить любую необходимую помощь, если мы получим зеленый свет от нашего правительства" – заверили там, подчеркнув, что готовы к экспорту, если это не повлияет на обороноспособность Украины от атак.

Отмечают, что главный редактор Defense Express Олег Катков отмечал, что хоть другие страны могут создавать беспилотники-перехватчики, Украина имеет единственную систему серийного производства, которая уже испытана на войне.

"Если сотрудничество с партнерами будет успешным, Украина может стать новым игроком в современной войне, хотя непонятно, сможет ли ее промышленность масштабироваться, чтобы выйти на мировые рынки", – пишет Associated Press.

Что этому предшествовало?

Владимир Зеленский заявлял, что Украина может поделиться с союзниками опытом борьбы с БпЛА и собственными технологиями перехвата. В Киев уже обратились партнеры с Ближнего Востока, Европы и США.

The Telegraph писало, что для Дональда Трампа может быть выгодной соглашение об обмене вооружением, в частности, это касается дронов-перехватчиков, поскольку это поможет уменьшить риски для стран Ближнего Востока.

К слову, по итогам конкурса Drone Dominance Program в перечень 11 компаний, отобранных для дальнейших заказов для армии США, вошла украинская компания UDD (Ukrainian Defense Drones Tech Corp).