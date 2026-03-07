Это следует из обнародованных результатов Gauntlet I на сайте программы.

Что известно о Drone Dominance Program?

Как сообщалось ранее, на предварительном этапе отбора среди 25 участников конкурса были две украинские компании – UDD и Генерал Черешня. В финальный список из 11 поставщиков дошла только одна украинская компания – UDD. Об участии двух украинских производителей в начальном отборе ранее писали профильные медиа.

Drone Dominance Program - это новая программа Пентагона по ускоренной закупке малых ударных беспилотников для боевых подразделений США. На официальном сайте программы указано, что речь идет о плане объемом 1 миллиард долларов на два года, а к 2027 году программа намерена закупить более 200 тысяч дронов. В Пентагоне также заявляли, что в рамках этой инициативы должны быть поставлены десятки тысяч дронов в 2026 году и сотни тысяч – до 2027-го.

В программе отмечают, что компании оценивались по результатам выступлений на Gauntlet I, оценкам военных операторов, а также по производственным возможностям и способности цепи поставок. По итогам этого этапа программа отобрала 11 лучших участников для получения заказов в дальнейшем.

Перечень компаний / Фото Drone Dominance

Как указано в официальном сообщении от директоров испытания, дроны отбирают не по формальным требованиям "на бумаге", а по тому, как они показали себя во время выполнения миссий.