Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала прокомментировал эту информацию и объяснил, как ее следует трактовать. По его словам, события вокруг возможного удара могут иметь значительно более широкий политический контекст, чем кажется на первый взгляд.

Эмираты могли подать Ирану политический сигнал

Ус предположил, что информация о возможном ударе со стороны Объединенных Арабских Эмиратов может быть частью политической игры. Даже если атака действительно состоялась, официальный Абу-Даби вряд ли публично это признает, ведь такой шаг фактически перечеркнул бы процесс нормализации отношений с Ираном.

Я не исключаю, что эта атака могла быть политической. Конечно, Объединенные Арабские Эмираты не скажут публично, что это сделали они, потому что тогда можно ставить точку в нормализации отношений с Ираном,

– отметил Ус.

Страны Ближнего Востока часто демонстрируют силу, даже не признавая своих действий открыто. Таким образом они могут давать понять оппонентам, что способны ответить на удары, но одновременно оставлять пространство для дипломатии.

На Ближнем Востоке уважают силу. Поэтому Эмираты могли дать сигнал Ирану, что они могут отвечать и не стоит проверять их красные линии,

– подчеркнул он.

По словам аналитика, таким образом Абу-Даби может пытаться сдержать дальнейшие атаки со стороны Ирана. В то же время страна стремится избежать прямой эскалации, чтобы не разрушить дипломатические контакты с Тегераном.

Вниманию! После запуска более 1400 ракет и дронов со стороны Ирана ОАЭ объявили "состояние обороны" и осудили удары как нарушение международного права. Несмотря на сирены и перехват ракет, Дубай продолжает жить в привычном ритме, хотя власти предупреждают о возможных перебоях с поставками продовольствия из-за атак на порты и риски для логистики через Ормузский пролив.

Иран в последнее время активно атакует объекты в Объединенных Арабских Эмиратах. Речь идет не о символических ударах, а об атаках, которые способны нанести серьезный ущерб инфраструктуре страны.

Буквально вчерашнее видео показывает, как небоскреб пылает после прямого попадания дрона,

– отметил Ус.

Он пояснил, что в такой ситуации Эмираты могут демонстрировать готовность отвечать на подобные атаки. Однако даже ограниченный ответный удар может привести к дальнейшему обострению.

Как говорится, кровь притягивает еще больше крови,

– подчеркнул он.

По словам Уса, ответные действия со стороны Эмиратов могут спровоцировать Иран на новые атаки. Именно поэтому любой ответный шаг в этом конфликте может быстро превратиться в новый виток эскалации.

Что известно о позиции ОАЭ в войне с Ираном?