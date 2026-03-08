Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в ефірі 24 Каналу прокоментував цю інформацію та пояснив, як її варто трактувати. За його словами, події довкола можливого удару можуть мати значно ширший політичний контекст, ніж здається на перший погляд.

Дивіться також Росія допомагає Ірану у війні: Зеленський пояснив, як саме

Емірати могли подати Ірану політичний сигнал

Ус припустив, що інформація про можливий удар з боку Об'єднаних Арабських Еміратів може бути частиною політичної гри. Навіть якщо атака справді відбулася, офіційний Абу-Дабі навряд чи публічно це визнає, адже такий крок фактично перекреслив би процес нормалізації відносин з Іраном.

Я не виключаю, що ця атака могла бути політичною. Звісно, Об'єднані Арабські Емірати не скажуть публічно, що це зробили вони, бо тоді можна ставити крапку в нормалізації відносин з Іраном,

– зазначив Ус.

Країни Близького Сходу часто демонструють силу, навіть не визнаючи своїх дій відкрито. Таким чином вони можуть давати зрозуміти опонентам, що здатні відповісти на удари, але водночас залишати простір для дипломатії.

На Близькому Сході поважають силу. Тому Емірати могли дати сигнал Ірану, що вони можуть відповідати і не варто перевіряти їхні червоні лінії,

– наголосив він.

За словами аналітика, таким чином Абу-Дабі може намагатися стримати подальші атаки з боку Ірану. Водночас країна прагне уникнути прямої ескалації, щоб не зруйнувати дипломатичні контакти з Тегераном.

До уваги! Після запуску понад 1400 ракет і дронів з боку Ірану ОАЕ оголосили "стан оборони" та засудили удари як порушення міжнародного права. Попри сирени й перехоплення ракет, Дубай продовжує жити у звичному ритмі, хоча влада попереджає про можливі перебої з постачанням продовольства через атаки на порти та ризики для логістики через Ормузьку протоку.

Іран останнім часом активно атакує об'єкти в Об'єднаних Арабських Еміратах. Йдеться не про символічні удари, а про атаки, які здатні завдати серйозної шкоди інфраструктурі країни.

Буквально вчорашнє відео показує, як хмарочос палає після прямого влучання дрона,

– зазначив Ус.

Він пояснив, що в такій ситуації Емірати можуть демонструвати готовність відповідати на подібні атаки. Однак навіть обмежений удар у відповідь може призвести до подальшого загострення.

Як то кажуть, кров притягує ще більше крові,

– наголосив він.

За словами Уса, відповідні дії з боку Еміратів можуть спровокувати Іран на нові атаки. Саме тому будь-який крок у відповідь у цьому конфлікті може швидко перетворитися на новий виток ескалації.

Що відомо про позицію ОАЕ у війні з Іраном?