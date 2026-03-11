Про це пише агентство Bloomberg.

Які наслідки можуть бути для України?

Аналіз агентства свідчить, що з початку ескалації на Близькому Сході Іран запустив близько понад 2,1 тисячі ударних безпілотників та щонайменше 688 балістичних ракет проти Сполучених Штатів та їхніх союзників.

У відповідь останні запустили понад 1 тисячу ракет-перехоплювачів РАС-3, що призвело до дефіциту постачань цього озброєння у всьому світі та спричинило побоювання стосовно того, коли їх можна буде замінити.

Видання пише, що для президента Володимира Зеленського це означає, що його союзники, зокрема США, надалі можуть "жорсткіше контролювати свої ракети". Загалом Київ отримав 600 ракет PAC-3 з 2022 року.

Згідно з оприлюдненою інформацією, це значно менше, ніж та кількість ракет, яку випустили в регіоні Перської затоки за останні 11 днів, тобто з моменту початку загострення на Близькому Сході наприкінці лютого.

Зазначається, що здебільшого Україна зберігає системи Patriot для збиття балістичних та крилатих ракет, зокрема "Кинджалів" і "Цирконів", тому використання РАС-3 для збиття недорогих безпілотників здивувало Київ.

Український президент наголошував, що системи Patriot є пріоритетом для України, тому поповнення запасів ракет для уже наявних комплексів є вкрай важливим, не кажучи вже про придбання додаткових установок.

На закритій зустрічі в Брюсселі минулого тижня кілька держав Євросоюзу припустили, що глобальна нестача вищезгаданих ракет може посилитися у разі подальшого затягування конфлікту на Близькому Сході.

За словами співрозмовників, ознайомлених із перебігом обговорень, європейські союзники вже використали власні запаси для допомоги Україні. Водночас Київ запропонував США та інших країнам можливе вирішення.

Які рішення пропонує Україна?

Володимир Зеленський заявляв про готовність поділитися досвідом України із союзниками для збиття ударних БпЛА типу "Шахед", і пропонував системи для боротьби проти іранських безпілотників українського виробництва.

Київ прагне скористатися цим попитом, не підриваючи власні військові зусилля. Зеленський неодноразово висував ідею відкриття контрольованого експорту зброї, щоб посилити країну, не виснажуючи її військовий потенціал,

Нещодавно Skyfall отримав кілька запитів від країн Близького Сходу на купівлю БпЛА. Компанія заявила, що готова відправити від 5 до 10 тисяч одиниць та виготовити решту потрібної кількості, якщо дозволить уряд.

"Київ має можливість найближчим часом перетворити свій важко набутий досвід протидії атакам безпілотників типу "Шахед" на експортні продажі", – вважає аналітик Bloomberg Economics Алекс Кокчаров.

Утім, на його думку, така вигода може бути затьмарена через різке посилення конкуренції за обмежені американські перехоплювачі та інші боєприпаси, які Україна "досі не може замінити" у необхідних обсягах.

