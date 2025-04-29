Политолог-американистка Александра Филиппенко в эфире 24 Канала рассказала, что короткий фрагмент визита Стива Уиткоффа в Кремль имеет интересный момент. На видео видно и хорошо слышно, как к нему подходит девушка, и он у нее спрашивает: "Вы моя переводчица из посольства?" То есть это говорит о том, что Стив Уиткофф, который приехал на переговоры, не знает, кто ему будет переводить.

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О чем свидетельствуют такие слова Виткоффа

"Если это переговоры бизнес-партнеров – тогда хорошо, Кирилл Дмитриев тоже мог бы переводить. Но если это переговоры, касающиеся войны, мира, бомбардировок, захвата территорий – как можно не знать, кто будет твоим переводчиком? Когда ты садишься за стол с Владимиром Путиным, который неоднократно переигрывал президентов, благодаря хитрости и КГБшной закаленности – как вообще такое можно представить", – сказала Александра Филиппенко.

Она добавила, что это дает основания думать, что Стив Уиткофф говорил в первую очередь о бизнесе. Это именно то, что интересует Дональда Трампа, потому что он призывает Путина остановиться не из-за сочувствия к погибшим, а для развития партнерства по бизнесу.

Но в то время, когда в США не могут пойти на бизнес из-за атак на Украину, для российской стороны это принципиальные вопросы. Это темы, которые беспокоили Владимира Путина еще с начала его власти. Его волновала идея восстановления советской государственности, доминирования.

Страны Балтии успели вступить в ЕС и НАТО, но он хочет прибрать к рукам все, что еще осталось. И, конечно, в первую очередь – Украину. Это главный объект его интереса. Никаких изменений не происходит. Действительно, выступление Сергея Лаврова в программе Face the Nation повторяло кремлевские нарративы. Плюс – обвинения в адрес США, упоминания о Югославии и тому подобное. Лавров, конечно, не мог этого избежать,

– сказала политолог.

Она добавила, что американские журналисты задавали вопрос: кто является препятствием для мира. Этот вопрос звучит постоянно, потому что Трамп иногда говорит, что не Путин – препятствие, а Владимир Зеленский, мол, не соглашается.

Сейчас Дональду Трампу, очевидно, нужно что-то сказать. Ему портят 100 дней президентства – а для него это болезненная тема, это очень неприятно,

– сказала Филиппенко.

Она добавила, что поэтому, возможно, Трамп все же прислушивается к своим однопартийцам и мировым политикам, которые говорят, что Путин просто водит его за нос. Но пока Трамп стоит на своем и говорит, что "виден невероятный прогресс"