Политолог Николай Давидюк в эфире 24 Канала рассказал, что Стиф Уиткофф приехал в Кремль один – и это свидетельствует о том, что он не приехал торговаться. Американцы никогда не отправляют переговорщика одного на важную встречу – без команды и технического персонала.

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Для чего приехал Виткофф в Кремль

Вероятно, Стиф Уиткофф хочет понравиться Владимиру Путину: снова спрашивает, как у него дела, как все проходит, держит руку у сердца, ведет себя немного застенчиво.

То есть он не приехал требовать или давить. Он приехал передать ответы и будет готов донести россиянам реакцию. Это не выглядело как переговоры с конкретными пунктами. У него был блокнотик, но если бы он привез серьезную позицию – она была бы оформлена не в блокноте,

– сказал Николай Давидюк.

Он добавил, что по формату встречи было понятно: Виткофф прибыл только для передачи определенных ответов. Какие именно – вероятно, вскоре озвучат россияне.

Интересный символизм заключается в том, что встречи проходят в пятницу. Путин демонстрирует, будто это для него неважно, но очевидно – это часть игры. Ведь передавать послание Дональду Трампу Уиткофф будет в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго – там, где тот играет в гольф, и где нет советников или посторонних, которые могли бы услышать лишнее.

"Итак, это – промежуточная встреча. Россияне придерживаются своей тактики: больше контактов – больше сближения. Но на этот раз – без восьмичасовых переговоров и без громких заявлений. Это была техническая встреча. Путин пытается 'обнять' Трампа и передать ему определенные данные. Плюс – вопрос дедлайнов. Возможно, Виткофф приехал услышать от Путина окончательный ответ: будет прекращение огня или не будет", – отметил Давидюк.

Он добавил, что для Путина важна дата – 9 мая. Он хотел бы видеть Трампа рядом. Увидит ли – не факт, но, возможно, это произойдет до конца мая.