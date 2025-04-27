Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Уиткофф не имеет никакого дипломатического опыта

Журналисты отметили, что Уиткофф – магнат недвижимости с нулевым опытом в политике или дипломатии. Сейчас он пытается заключить сделку с "бывшим подполковником КГБ, который пережил 5 президентов США, 8 премьер-министров Великобритании, 3 китайских лидеров и 6 руководителей НАТО". Более того, Путин лично проводил переговоры со многими из них.

В материале журналисты CNN указали на тот факт, что генерал Кит Келлог, официальный спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России, сейчас буквально отстранен от переговоров с Россией несмотря на то, что в администрации Трампа отмечали, что он "имеет важнейший опыт".

Конечно, он генерал, он не дипломат, но по крайней мере он имеет определенный опыт работы с Россией и размышлений об этих вещах, но, конечно, он имеет дело только с Украиной,

– заявила журналистам эксперт по внешней политике и бывший офицер национальной разведки России и Евразии в Национальном разведывательном совете Анджела Стент.

Она также отметила, что несоответствие в экспертных знаниях распространяется как на Виткоффа, но и на других представителей переговорной команды США. Так, вместо Келлога, Виткоффа в поездках сопровождают госсекретарь Марко Рубио и советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц. Журналисты добавляют, что хоть оба являются опытными политиками, однако также не имеют такого опыта, чтобы вести переговоры с Россией.

В то же время в СМИ отмечают, что в состав российской делегации водят многолетний министр иностранных дел Сергей Лавров, бывший посол в Вашингтоне Юрий Ушаков и Кирилл Димитрієв, глава российского суверенного фонда благосостояния, который учился в Стэнфорде и Гарварде. Все они – опытные дипломаты, которые умеют общаться с американцами.

Напомним, что 25 апреля 2 Кремле состоялась новая встреча Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным. Переговоры продолжались более 2 часов. Как впоследствии заявили в Кремле, главной темой переговоров стало возобновление прямого диалога Киева и Москвы.