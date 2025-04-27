Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Віткофф не має жодного дипломатичного досвіду

Журналісти наголосили, що Віткофф – магнат нерухомості з нульовим досвідом у політиці чи дипломатії. Нині він намагається укласти угоду з "колишнім підполковником КДБ, який пережив 5 президентів США, 8 прем'єр-міністрів Великобританії, 3 китайських лідерів та 6 керівників НАТО". Ба більше, Путін особисто проводив переговори з багатьма з них.

У матеріалі журналісти CNN вказали на той факт, що генерал Кіт Келлог, офіційний спецпредставник Трампа з питань України та Росії, нині буквально відсторонений від переговорів з Росією попри те, що в адміністрації Трампа наголошували, що він "має найважливіший досвід".

Звичайно, він генерал, він не дипломат, але принаймні він має певний досвід роботи з Росією та роздумів про ці речі, але, звичайно, він має справу лише з Україною,

– заявила журналістам експертка із зовнішньої політики та колишній офіцер національної розвідки Росії та Євразії в Національній розвідувальній раді Анджела Стент.

Вона також зауважила, що невідповідність в експертних знаннях поширюється як на Віткоффа, а й на інших представників переговорної команди США. Так, замість Келлога, Віткоффа у поїздках супроводжують держсекретар Марко Рубіо та радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц. Журналісти додають, що хоч обидва є досвідченими політиками, однак також не мають такого досвіду, щоб вести переговори з Росією.

Водночас у ЗМІ наголошують, що до складу російської делегації водять багаторічний міністр закордонних справ Сєргєй Лавров, колишній посол у Вашингтоні Юрій Ушаков та Кирило Димитрієв, голова російського суверенного фонду добробуту, який навчався у Стенфорді та Гарварді. Усі вони – досвідчені дипломати, які вміють спілкуватися з американцями.

Нагадаємо, що 25 квітня 2 Кремлі відбулася нова зустріч Стіва Віткоффа з російським диктатором Владіміром Путіним. Переговори тривали понад 2 години. Як згодом заявили у Кремлі, головною темою переговорів стало поновлення прямого діалогу Києва та Москви.