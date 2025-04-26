Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус в етері 24 Каналу зазначив, що США уникають прямої критики у бік Росії та прагнуть одного – щоб вона була антикитаєм і сприяла Штатам у їх домовленостях з Іраном.

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Для чого Віткофф міг прибути у Москву?

Ус вважає, що завдання Віткоффа стосується не стільки питання України, а того, наскільки Росія дійсно годиться бути країною, яка допомагатиме США протидіяти Китаю та готова буде забрати в Ірану збагачений уран, який він використовує для побудови своєї ядерної бомби.

В мене є реальне відчуття, що Україна – не головна тема. Основний трек – це Іран, можливо, і Китай. Україна може бути розмінною монетою, чого ми дуже боїмося,

– озвучив Ус.

Пріоритет візиту Віткоффа до Москви полягає у тому, аби отримати від Путіна запевнення, що він може забрати в Ірану його напрацювання щодо ядерної зброї. Чи погодиться на це Іран – питання відкрите. Ус зауважив, що Іран дуже незадоволений тим фактом, що Вашингтон хоче через Кремль забрати в нього це, тому він затягуватиме час і давати відповідь одразу не буде.

"Зараз основна мета Ірану – протриматися увесь президентський період Трампа, забовтати це питання і нічого не робити. Беручи до уваги відсутність стійкості політичних поглядів Трампа і часті їх коригування, не виключаю, що можуть бути зміни по треку Ірану", – зазначив Ус.

За яких умов настрої Білого дому можуть змінитися?

Головний консультант Націнституту стратегічних досліджень припустив, що Трамп може дивитися на Україну через призму використання Росії в домовленостях проти Китаю та Ірану. Однак якщо американський лідер потім зрозуміє, що Кремль йому не допоможе, то згодом можна буде побачити абсолютно інші підходи Білого дому.

Це не означатиме, що риторика Вашингтону стане суто проукраїнською, але вже не будуть Штати так часто використовувати проросійські наративи,

– вважає Ус.

Він підсумував, що не публічно США вже дали зрозуміти Великій Британії, що у разі появи британських військових в Україні, вони дадуть їм гарантії безпеки.

Зазначимо, що на думку політолога Володимира Фесенка, США нарешті зрозуміли, що на поступки має йти не лише Україна, а й Росія. Він припустив, що перед приїздом Віткоффа у Москву американці внесли зміни у свій мирний план і очікують на погодження цієї його версії з боку Путіна. Це потрібно, аби далі продовжити переговорний процес щодо припинення вогню.