Старший советник президента Дональда Трампа в эксклюзивном интервью для Breitbart News напомнил, что во времена администрации Байдена между Вашингтоном и Москвой вообще не было никакой коммуникации. Он назвал такую политику провальной, передает 24 Канал.

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Без диалога с Путиным не достичь конца войны

По словам Уиткоффа, президент Трамп поручил ему налаживать диалог с Россией и искать пути к завершению войны. Политик назвал Путина "центральной фигурой в этом конфликте".

Если мы с ним не говорим, как мы вообще можем рассчитывать на какое-то решение? Это просто невозможно. Поэтому сама идея, что мы не должны с ним говорить – абсурдна,

– объяснил Уиткофф.

Также он не видит необходимости в присутствии на его встречах с Путиным других людей и переводчиков. Говорит, переговоры наедине были эффективными. После них он передавал всю информацию руководству и команде по вопросам внешней политики.

Напомним, что ранее The Washinghton Post писал о том, что Виткофф подвергается критике администрации Трампа из-за использования кремлевских переводчиков и проведения переговоров с Россией без американских советников.