Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Владимир Фесенко, озвучив, что Бессент высказался относительно Путина в Конгрессе, где большинство присутствующих считают виновной в войне Россию, поэтому таким образом министр финансов США подстроился под позицию конгрессменов.

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Почему Трамп не называет Путина военным преступником?

Официальная же позиция Штатов и американского президента Дональда Трампа заключается в том, чтобы публично не называть Путина и Россию агрессором. Хотя Бессент и многие другие люди в администрации Трампа искренне считают главу Кремля военным преступником, все же им сложно отклоняться от линии президента США.

Продолжаются переговоры с Россией и они знают позицию Трампа, есть официальная позиция США. Соединенные Штаты рассматривают эту войну нейтрально и отстраненно, типа есть конфликт и война двух сторон, которые надо как-то примирить,

– пояснил Фесенко.

Отметим, политолог Олег Саакян также прокомментировал заявление Бессента в отношении Путина и высказал мнение, что Трампу безразлично, кто в этой войне жертва, а кто агрессор. Для американского лидера главное – посадить украинскую и российскую стороны за стол переговоров, чтобы поскорее завершить боевые действия.