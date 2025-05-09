Об этом в эфире 24 Канала говорили с политологом Олегом Саакяном. По его словам, во времена Байдена Соединенные Штаты на словах были союзниками, а на деле – поддерживали Украину. Они делали все, чтобы наше государство не проиграло, но и не давали победить. При Трампе все по-другому.

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Изменит ли Трамп позицию по Украине

Как отметил Саакян, Трамп сразу сказал, что он – посредник. Ему безразлично кто был агрессором и жертвой. Он хочет посадить всех за стол переговоров. При этом Трамп не учитывает, что война России против Украины началась не из-за взаимных претензий, где можно договориться.

Война России против Украины – один из немногих конфликтов в мире, в котором есть абсолютно неспровоцированная агрессия. Это в отличие от хронических конфликтов религиозного или этнического характера, где есть взаимные претензии.

Украина не выставляла никаких претензий к России. Не говорила отдать Кубань, ввести украинский как второй государственный, отдать ядерное оружие или не вступать в какой-то блок,

– отметил Саакян.

Поэтому то, что представители американской власти называют Путина военным преступником, существенно ничего не значит. Они не отказываются от роли посредника и продолжают воспринимать эту войну как обычный конфликт.

Напомним, недавно Трамп призвал Украину и Россию "в идеале" к 30-дневному прекращению огня. В нашем государстве неоднократно говорили, что готовы пойти на это. Россия же не хочет идти на это.