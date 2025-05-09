9 мая в Москве пройдет так называемый Парад победы. Он имеет для россиян мощное символическое и даже сакральное значение. Впервые со времени полномасштабного вторжения российское милитаризованное мероприятие на Красной площади, которое на самом деле является ничем иным, как реинкарнацией культа войны, будет иметь солидное иностранное представительство.

24 Канал рассказывает об игрищах вокруг парада и объясняет мотивацию его участников.

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Россия прорывает блокаду: кто приедет на парад к Путину

Как говорят сами россияне, на параде в Москве ожидаю лидеров почти 30 государств мира, в основном – третьего, впрочем, есть там и тяжеловесы, например, Китай. Коммунистический лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию аж на 4 суток и даже привез с собой китайских военных для парада. Одним словом, Си делает все, чтобы чувствовать себя в Москве, как дома, то есть быть не "свадебным генералом", а реальным хозяином и спонсором праздника.

Кроме того, он таким образом посылает большой привет Трампу, дипломатическая команда которого несколько месяцев целовала в задницу Путина, надеясь, что тот каким-то чудом отвернется от Си Цзиньпина и Китая и станет союзником США. То есть фактически Трамп и компания целовали Путина бесплатно и без какой-либо практической пользы, но с огромными репутационными потерями для Америки.



Си Цзиньпин и Владимир Путин / Фото Кремля

С благословения Си решились на визит в Москву и лидеры других стран, зависимых от Китая. В частности, Лаоса, Вьетнама, Мьянмы, Сербии и других. Также фактор согласия Си открыл путь на Москву для президента Бразилии Инасио Лулы. Тот, напомним, по состоянию здоровья "пропетлял" от визита на саммит БРИКС в Казани осенью 2024 года, но сейчас времена с приходом нового хозяина Белого дома изменились – и уже можно.

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Не стоит недооценивать и влияние самих россиян. Они сделали немало, чтобы от их приглашения невозможно было отказаться. И Путину, как в предыдущие годы, не пришлось делить VIP-места на Красной площади исключительно с давно надоевшим резидентом подобных мероприятий Лукашенко и лидерами стран Центральной Азии, у которых просто не было другого выбора. При этом даже в этой ситуации они нашли, как насолить Путину, отказавшись от "георгиевских ленточек" в пользу собственных национальных атрибутов.

Но как долго можно сопротивляться, если международный ордер на арест Путина за военные преступления показательно игнорируется, а сам он общается с Трампом и даже дарит ему портрет кисти самого Никаса Сафронова (простите за сарказм).

При этом инициатива провести альтернативное мероприятие в поддержку Украины в Киеве с участием европейских лидеров фактически проваливается и создает пустоту, которую непременно использует Москва в свою пользу.

Поэтому теперь все демарши и игнорирование в прошлом, теперь уже пора констатировать – Россия прорвала дипломатическую блокаду, в которой оказалась после вторжения и сейчас уже не считается токсичной, хотя еще год назад для условного лидера Азербайджана Ильхама Алиева появиться на Красной площади в компании Путина было явным "зашкваром". Сейчас же этому не помешал даже сбитый россиянами азербайджанский гражданский самолет, потому что виновники откупились деньгами и будущим памятником отцу действующего правителя закавказского государства – Гейдару Алиеву, который внезапно оказался великим строителем БАМа.



Алиев и Путин / Фото Кремля

Отдельно следует упомянуть индийского премьера Нарендру Моди, которого российские СМИ заранее записали в почетные гости парада. Впрочем, официального подтверждения из Нью-Дели о визите в Россию вообще не было, поэтому там нечего было отменять.



Но господина Моди очевидно надо оставить за скобками, потому что ему сейчас не до парадов, ведь он занят тем, что сам ведет "маленькую победоносную войну" против извечного врага – Пакистана.

Сейчас на парад мчатся даже европейские лидеры, в частности лидер страны, которая является членом ЕС и НАТО. Да, речь о пророссийском премьере Словакии Роберте Фицо, а также сербском президенте Александре Вучиче. Они явно давно мечтали полететь в гости к Путину, но их сдерживали предупреждения из Вашингтона и Брюсселя.

Сейчас же остался только Брюссель (потому что США уже даже в ООН голосует синхронно с Россией, Эритреей и Никарагуа), где непрозрачно намекнули, что Сербия может забыть о евроинтеграции, а Словакия – просто получить большие проблемы. Поэтому Вучич и Фицо оказались на шпагате и даже синхронно заболели, причем сербский президент даже прервал из-за этого визит в США, а Фицо начал угрожать ЕС и Украине.

Когда же Вучича все-таки подняли на ноги, быстро нашелся новый повод не лететь: страны Балтии предупредили, что закроют для самолета сербского президента свое воздушное пространство. Так что для Вучича путь в Москву будет очень интересным. Надеемся, не менее интересными будут и последствия визита сербского президента в Россию для него лично.

Путь Вучича в Москву в итоге лежал через Баку, где пришлось сделать длительную остановку из-за активности украинских дронов (о ней ниже), которая существенно повлияла на авиасообщение в европейской части России. В Баку серб переждал опасность, но этот эпизод, похоже, стал уроком для лидера Азербайджана Ильхама Алиева, который буквально в падении нашел нужную отмазку, чтобы не позориться окончательно, хотя бы самому. Внезапно выяснилось, что без него невозможно должным образом подготовиться к каким-то "внутренним мероприятиям", посвященным Гейдару Алиеву. К сожалению, такой же отмазки не имеют азербайджанские военные, которые будут вынуждены 9 мая разделить с российскими оккупантами моральную ответственность и стать клоунами на вакханалии, известной как "победобесие", ведь никакого отношения к чествованию памяти погибших во Второй мировой и победе над нацизмом она давно не имеет.

Менее помпезно и почти "по-английски" избежал необходимости торчать на одном поле с военным преступником Путиным и президент Лаоса Тхонглун Сисулит. Этого персонажа сковал коварный коронавирус.

Одна площадь – разные интересы

Но особо радоваться россиянам не стоит. Да, Путин больше не "токсик", но что дальше? Москва ценой больших усилий собрала на Красной площади 25 лидеров стран мира (россияне говорят о 29, потому что считают Палестинскую автономию, а также непризнанные Южную Осетию, Абхазию и объявленного в международный розыск лидера боснийских сербов Милорада Додика, который не имеет права представлять Боснию и Герцеговину. Кроме того, Москва даже договорилась об участии в параде военнослужащих из 13 государств.

Очевидно это должен был быть некий сигнал о том, что новая "ось зла" наконец сформирована и все воины – часть большой коалиции. Почти как в 1945-м, когда и произошла победа над бывшим союзником СССР – нацистами, из-за союза Сталина с которыми Вторая мировая, собственно, и началась.

Но ведь это не так! Войска Азербайджана, Вьетнама, Беларуси, Египта, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и даже Узбекистана не планировали и не планируют воевать за интересы России и погибать за Путина.

Они прибыли в Москву исключительно как гастарбайтеры или гастролеры. Когда-то российские олигархи так покупали 30-минутные концерты Дженнифер Лопес, а сейчас платят за бравых юношей в военной форме и кожаных сапогах. Но в бой пойдут не они, а очередные алкоголики из Тулы, Иркутска или Чебаркуля, и не на красивых танках, а в лучшем случае – на "жигулях".

Интересно, что своих реальных союзников – иранцев и корейских коммунистов – Путин стыдливо скрыл. При этом вайбы иранских или даже йеменских военных парадов в Москве точно будут: уже известно, что россияне по примеру иранских собратьев повезут на параде дроны – инструмент террора против гражданского населения Украины.

"Хитрый план" Путина с перемирием

Опасаясь возмездия Украины за террор, Путин единолично объявил с 7 мая "перемирие". Таким образом он попытался проглотить сразу нескольких зайцев:

обезопасить от атак гостей;

показать Трампу свое миролюбие;

подготовить оккупационные войска для нового большого наступления в Украине.

С Трампом "прошло": тот был очень рад, мгновенно забыв, что вообще план заключался в перемирии на 30 дней. Именно из-за него он и его окружение выкручивали руки Украине всю зиму, а когда мы согласились – все как-то "забылось".

Что касается гарантий безопасности гостей парада, то президент Зеленский официально заявил, что едут они в Москву на свой страх и риск.

Наша позиция очень проста ко всем странам, которые ехали или едут на 9 мая: мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории Российской Федерации. Они обеспечивают вам безопасность, и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем,

– президент Зеленский предупреждает гостей Путина, что Украина не может гарантировать другим странам безопасность их представителей во время визитов в Москву на парад 9 мая.

Официальная позиция Украины относительно участия в российском параде представителей иностранных государств:

Сегодня против украинского народа, который является одним из народов-победителей над нацизмом и заплатил страшную цену за мир и свободу в Европе, ведется жестокая и неспровоцированная захватническая война. В ходе этой агрессии российские солдаты совершили сотни тысяч военных преступлений, убили уже 620 и ранили почти 2 тысячи, депортировали по меньшей мере 20 тысяч украинских детей.

Расстрелы гражданских, массовые могилы, изнасилования, мародерство, задержание гражданских заложников, пытки и казни военнопленных, использование оружия неизбирательного действия, удары по густонаселенным жилым кварталам, энергетике, гражданской инфраструктуре. Российская армия совершила и продолжает совершать в Украине зверства, масштаба которых Европа не видела со времен Второй мировой войны.

Именно эта армия будет маршировать 9 мая на Красной площади в Москве. Эти люди не являются освободителями Европы, они являются оккупантами и военными преступниками. Маршировать бок о бок с ними – это разделить ответственность за кровь убитых украинских детей, гражданских и военных, а не чествовать победу над нацизмом. Россия приглашает иностранных военнослужащих к участию в параде 9 мая для того, чтобы отбелить свои военные преступления и оправдать агрессию.

Также МИД Украины предупредил всех иностранных участников парада, а особенно те государства, что прислали в Москву военных, что это непременно будет иметь последствия. И не только моральные.

Участие иностранных военнослужащих в этом действе неприемлемо и будет расцениваться Украиной как надругательство над памятью о победе над нацизмом, памятью миллионов украинцев-фронтовиков, которые освобождали нашу страну и всю Европу от нацизма восемь десятилетий назад. Призываем все иностранные государства воздержаться от участия их военнослужащих в параде в Москве 9 мая. Особенно это касается стран, которые декларируют нейтральность в отношении к российской агрессии против Украины или последовательно занимают нейтральную позицию в международных отношениях. Участие военных таких стран в совместном параде прямо нарушит такую декларируемую нейтральность и будет выглядеть как поддержка государства-агрессора.

Именно поэтому Азербайджану, Вьетнаму, Беларуси, Египту, Казахстану, КНР, Кыргызстану, Лаосу, Монголии, Мьянме, Таджикистану, Туркменистану и Узбекистану, которые прислали в Россию на парад военных, не надо будет удивляться, если отношение к ним Украины изменится.



Также украинцы не забудут присутствие в числе гостей Путина лидеров Бразилии, Зимбабве, Кубы, Монголии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Палестины, Сербии, Словакии, Армении, Конго, Буркина-Фасо, Вьетнама, Гвинеи-Бисау и Венесуэлы.

Украинский ответ России

Показуха и "понты" – любимая забава россиян, но очередное "потемкинское село" не поднимет цены на нефть, не повлияет на ситуацию на фронте и не остановит украинские дроны или ракеты.

Точнее – наоборот, потому что для защиты московского досуга Си, Токаева, Алиева, Додика и Фицо россияне стянут в Москву лучшие образцы ПВО и РЭБ, в то время как заводы, аэродромы, военные склады и другие интересные инфраструктурные объекты будут страдать и принимать удары лицом.

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Собственно, это уже происходит: в ночь на 7 мая Силы обороны Украины осуществили одну из самых массированных атак против военных объектов россиян на их же территории.

Под прицелом украинских дронов и ракет 7 мая 2025 года оказались:

производитель РСЗО "Град", "Ураган", "Смерч" и "Торнадо" тульский завод "Сплав";

подмосковный аэродром "Кубинка", где базируются и тренируются элитные авиационные отряды россиян, которые должны развлекать гостей Путина на параде;

завод "Оптиковолоконные Системы" в Саранске, который производит сверхважные детали дронов – оптоволокно;

еще один объект в Саранске – завод "Сарансккабель", который производит средства связи для оккупантов;

аэродром "Шайковка" – место базирования бомбардировщиков Ту-22м3.

Всем этим и еще многим чем другим, включая отключение интернета и фактическую остановку гражданских аэропортов, российское командование пожертвовало, чтобы создать картинку на Красной площади и чтобы Си и Лукашенко "было красиво".

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Что ж, богу войны нужны жертвы, и если россияне сами превратили праздник победы над нацизмом в извращенный культ войны, то пусть не жалуются на результат.

Также пусть не жалуется условный Милорад Додик, если Россия решит использовать его в роли сакральной жертвы, чтобы обвинить "киевский режим". Новым эрцгерцогом Фердинандом ему точно не быть, а вот премия Дарвина в случае чего – гарантированно будет его.