Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. Его цитируют пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

Смотрите также "Победобесию" нет предела: в Москве построили копию Рейхстага, чтобы взять его штурмом в спектакле

Кто приедет в Москву

По словам Ушакова, ожидается участие военнослужащих Азербайджана, Вьетнама, Беларуси, Египта, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Отвечая на вопрос о солдатах КНДР, представитель Кремля отметил, что уже назвал всех участников.

Кроме того, Россию посетят 29 иностранных лидеров – из Бразилии, Китая, Палестины, Египта, Венесуэлы. Делегациями "на высоком уровне" будут представлены Индия, Никарагуа и ЮАР, а КНДР – на уровне посла.

Ранее 24 Канал публиковал список тех, кого пригласил Владимир Путин.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина не рекомендует иностранцам посещать Москву из-за вопросов безопасности. "Мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы, и тому подобное. А потом обвинять нас", – сказал украинский президент.