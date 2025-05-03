Военнослужащий Сил ТрО ВСУ и военный эксперт Александр Мусиенко в эфире 24 Канала отметил, что, во-первых, Китай не осуществляет прямых агрессивных действий и не ведет боевых действий. Зато Пекин последовательно расширяет свое политическое и экономическое влияние, в частности – в регионах Дальнего Востока России.

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Что побуждает Пекин к такой поддержке

Речь идет о тех территориях, которым Владимир Путин годами пытался найти "покупателя" – получить за них финансовую, дипломатическую или политическую выгоду. Когда-то он хотел договориться с Японией: даже предлагал, чтобы японцы выкупили Курильские острова, которые сейчас удерживает Россия. Речь шла также о привлечении японских инвестиций и кредитов.

Теперь на авансцену вышел Китай, и Путин уже сотрудничает с ним. Китай, конечно, заинтересован в постепенном поглощении как можно большей части этого региона. В частности, его интересуют месторождения редкоземельных металлов, которые есть на территории России, но которые она не способна разрабатывать из-за нехватки средств,

– пояснил Александр Мусиенко.

Он добавил, что вторая причина интереса Китая – это желание показать, что у него есть союзник – Россия. Это нужно для того, чтобы продемонстрировать создание якобы антизападной коалиции – альтернативы западным ценностям и правилам.

Китаю важно показать: даже если он сам не будет участвовать в войне, рядом с ним есть "сумасшедший союзник", которому достаточно дать оружие – и тот пойдет в бой. Несмотря на то, что может быстро погибнуть, потому что полностью лишен инстинкта самосохранения.

Конечно, это свидетельствует об усилении сотрудничества и взаимодействия. Военные не просто так участвуют в парадах. Это всегда символический и преднамеренный жест, который подтверждает высокий уровень координации с Пекином,

– отметил Мусиенко.

Он также отметил, что в-третьих Китай пытается максимально использовать ситуацию в собственных политических и экономических интересах и одновременно послать четкие сигналы. Ведь на фоне разговоров о якобы существующем плане, согласно которому США могли бы договориться с Россией, чтобы та сдерживала Китай, Пекин демонстрирует: мол, посмотрите – даже если такой план и существовал, он точно не работает и реализованным быть не может.