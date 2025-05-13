Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Стива Уиткоффа в интервью для Breitbart News.

Интересно Уиткофф говорит, что без его разговоров "тет-а-тет" с Путиным невозможно остановить войну

Что надо в первую очередь решить по войне в Украине

По словам спецпредставителя Дональда Трампа, среди основных вопросов, которые еще нужно обсудить с обеими сторонами, есть детали по оккупированным территориям Украины, Запорожской АЭС, которая сейчас не работает, и доступа Украины к водным путям.

Я думаю, что главные проблемы здесь – это регионы, атомная станция, и то, как украинцы смогут использовать реку Днепр и выйти к океану,

– сказал Уиткофф.

Американский чиновник отметил, что есть вопросы, которые, по его мнению, не будет трудно решить, если собрать все стороны за столом переговоров.

"Они начнут общаться друг с другом, мы сузим круги вопросов между ними, а потом найдем компромиссы и креативные решения для решения каждой из их проблем", – говорит спецпредставитель Трампа.

Стив Уиткофф утверждает, что физически этого можно достичь, а также выразил надежду, что вскоре будут "хорошие новости". Поэтому, как говорит чиновник, есть большой шанс положить конец этому конфликту.

Кроме того, американский чиновник отметил, что важными также являются водные пути и то, как Украина выходит к Черному морю, что позволяет ей выходить к мировому океану через соединение со Средиземным морем. По словам спецпредставителя, это необходимо будет также обсудить на переговорах.