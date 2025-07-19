Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Яка ситуація на окупованій Донеччині?

Так званий "виконувач обов'язків голови уряду ДНР" Андрій Чертков заявив, що рівень запасу води у регіоні впав до критичної позначки.

За його словами, водосховища практично обміліли, а наявних обсягів води не вистачає ні для потреб промисловості та сільського господарства, ні для регулярного та стабільного забезпечення населення.

Оперштаб з водопостачання прийняв рішення змінити графіки подачі води в наших населених пунктах. Найближчими днями Донецьк і Макіївка перейдуть на подачу води один раз на три дні. Харцизьк, Іловайськ, Зугрес – один раз на два дні,

– розповів Чертков.

Він зазначив, що в районах, куди вода не надходить, організують її підвезення. Крім того, Чертков закликав місцевих жителів раціонально використовувати ресурси.

До слова, 19 липня також стало відомо про проблеми з водопостачанням на окупованій росіянами території Запорізької області. До того ж там вже вдруге за останні дні зникло світло.