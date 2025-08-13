Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Что известно о поражении нефтеперекачивающей станции в России?

В Генштабе рассказали, что в ночь на 13 августа подразделения ракетных войск и артиллерии, Сил беспилотных систем ВСУ, ГУР МО Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили ряд важных объектов врага.

В частности, в Брянской области России поражены нефтеперекачивающая станция "Унеча", задействованную в обеспечении армии захватчиков. Зафиксировано поражение и масштабный пожар в районе здания подпорной насосной станции,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, как указывают в Генштабе, есть данные о взрывах в районе резервуарного парка и участка размещения магистральных и подпорных насосов.

"Унеча" обеспечивает транспортировку нефти одновременно для двух нефтепроводов. Ежегодно имеет мощность прокачивать 60 миллионов тонн сырья.

Сейчас подробная информация о последствиях поражения уточняется.

В Генштабе отмечают, что Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал армии агрессора, обеспечение горюче-смазочными материалами захватнической армии и заставить Россию прекратить войну против Украины.