Незадовго до цього повідомляли про загрозу для відповідного регіону. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Що відомо про вибухи у Калузькій області?

Російські моніторингові канали орієнтовно о 21:50 повідомили про рух великих груп БпЛА, які летіли через Брянську область Росії. Згідно з оприлюдненою інформацією, вони прямували у бік Калузької та Смоленської областей.

Близько 22:08 місцеві почали писати у мережі, про серію вибухів, які чули у повітряному просторі регіону. Зокрема, саме вони повідомили про вибухи, які чули біля військового аеродрому "Єрмоліно", розташованого на межі регіону.

Зазначимо, що аеродром розташований за 95 кілометрів на південний захід від Москви. У часи СРСР він був військовою базою. Найближчі великі населені пункти – Балабаново, Обнінськ і трохи далі Малоярославець.

Російські ЗМІ також наводять заяву губернатора Владислава Шапші, згідно з якою, протягом суботи, 23 серпня, над територіями щонайменше 8 районів області сили протиповітряної оборони нібито збили 10 безпілотників.

