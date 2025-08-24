Через роботу протиповітряної оборони загорівся термінал газової компанії "Новатек". Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку на Усть-Лугу?

Губернатор Ленінградської області попередив про небезпеку безпілотників близько 05:45. У регіоні працювала ППО, нібито знищивши в Кінгісеппському районі 4 повітряні цілі станом на 07:00.

Згодом влада офіційно визнала, що падіння уламків спричинило загоряння на терміналі "Новатек". За попередніми даними, минулося без постраждалих.

Загалом над портом Усть-Луга буцімто знищили 10 дронів.

Довідка: експортний порт Усть‑Луга – найбільший морський порт Росії на Балтиці, через який експортують нафту, газ, вугілля, добрива та зерно. Він приймає наймасштабніші судна і дозволяє оминати порти Прибалтики, виконуючи стратегічну роль у торгівлі та логістиці. Термінал обладнаний резервуарним парком загальною місткістю 960 000 метрів кубічних.

Як у Росії минула ніч на 24 серпня?

Неспокійно в Росії також було вночі 24 серпня. Зокрема, після 03:00 у місцевому аеропорті Самарської області ввели план "Килим", а пропагандисти писали, що на місто Сизрань летять невідомі безпілотники.

Місцеві розповіли про понад 20 вибухів, працювала ППО.

До слова, ймовірною ціллю атаки може бути Сизранський нафтопереробний завод, що став одним із ключових підприємств для ворога у війні.