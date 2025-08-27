Що відомо про вибух на танкері в Росії?

РосЗМІ повідомили про "хлопок паров горючей жидкости" на танкері, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Відомо про двох постраждалих членів екіпажу, проте пропагандисти запевняють, що розливу нафтопродуктів немає і герметичність судна не порушена. Інцидент стався за 110 кілометрів від міста Анадир Чукотського автономного округу.

Цей інцидент підтверджує тривожну тенденцію та вкотре демонструє: технічний стан російського танкерного флоту перебуває на критично низькому рівні. Вибухи, пожежі та витоки нафти або токсичних речовин – прямий наслідок тіньової логістики, якою Кремль намагається обходити санкційний тиск,

– пишуть у Центрі.

Зазначається, що в умовах санкцій Москва не має доступу до якісного ремонту й сертифікованих комплектуючих, тому регулярні аварії стали буденністю. Проте інколи використання тіньового флоту створює небезпеку не лише для екіпажів, а й для довкілля у різних регіонах.

Наприклад, аварія двох танкерів у грудні 2024 року в Керченській протоці уже спричинила масштабну екологічну катастрофу.

Що відомо про тіньовий флот Росії?