Що відомо про вибух на танкері в Росії?
РосЗМІ повідомили про "хлопок паров горючей жидкости" на танкері, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Дивіться також Росія вперше вивела у море на випробування атомну субмарину "Перм": чим вона озброєна
Відомо про двох постраждалих членів екіпажу, проте пропагандисти запевняють, що розливу нафтопродуктів немає і герметичність судна не порушена. Інцидент стався за 110 кілометрів від міста Анадир Чукотського автономного округу.
Цей інцидент підтверджує тривожну тенденцію та вкотре демонструє: технічний стан російського танкерного флоту перебуває на критично низькому рівні. Вибухи, пожежі та витоки нафти або токсичних речовин – прямий наслідок тіньової логістики, якою Кремль намагається обходити санкційний тиск,
– пишуть у Центрі.
Зазначається, що в умовах санкцій Москва не має доступу до якісного ремонту й сертифікованих комплектуючих, тому регулярні аварії стали буденністю. Проте інколи використання тіньового флоту створює небезпеку не лише для екіпажів, а й для довкілля у різних регіонах.
Наприклад, аварія двох танкерів у грудні 2024 року в Керченській протоці уже спричинила масштабну екологічну катастрофу.
Що відомо про тіньовий флот Росії?
Станом на лютий російський тіньовий флот налічував до 1 000 одиниць переважно застарілих суден (загальним дедвейтом понад 100 мільйонів тонн), які здійснюють експорт нафти та нафтопродуктів. Водночас у 2023 році їх було близько 600 одиниць.
У серпні ГУР повідомило про 42 судна тіньового флоту, що беруть участь в експорті підсанкційної російської та іранської нафти, а також викраденого українського зерна. Серед них – плавуче сховище, яке використовується підсанкційною нафтовою компанією "Лукойл".
Європа намагається боротися про тіньового флоту Росії за допомогою санкцій, проте подеколи це складно. Якщо в Балтійському чи Чорному морях це ще можливо перевіряти, то виявити щось в океані – це вже проблема.