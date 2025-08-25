Його перший вихід на заводські ходові випробування було зафіксовано 23 серпня з міста Сєверодвінськ Архангельської області. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Що відомо про атомний підводний крейсер "Перм"?

"Перм" – п'ятий корабель модифікованого проєкту 08851 (проєкт 885М, шифр "Ясень-М"). Окрім того, ця субмарина є першим багатоцільовим підводним човном, на озброєнні якого – гіперзвукові крилаті ракети "Циркон", якими росіяни уже неодноразово атакували Україну.

Над цим кораблем працювали з 2016 року.

Зазначається, що підводні човни проєкту 885/885М належать до останнього, а саме четвертого, покоління.

На них можуть бути встановлені 10 торпедних апаратів калібру 533 міліметри, а також там є 8 вертикальних ракетних шахт.

Стверджується, що перший корабель із серії К-560 "Сєверодвінськ" заклали у грудні 1993 року, а у червні 2014 року – передали ВМФ Росії у дослідну експлуатацію.

Загалом росіяни мають плани на будівництво приблизно 10 таких кораблів. За попередніми даними станом на березень 2025 року вони мали 5 нових багатоцільових субмарин. До 2027 – 2028 очікується закінчення будівництва ще 2 – 3 суден.

Що відомо про ракети "Циркон"?