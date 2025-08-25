Его первый выход на заводские ходовые испытания был зафиксирован 23 августа из города Северодвинск Архангельской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Что известно об атомном подводном крейсере "Пермь"?

"Пермь" – пятый корабль модифицированного проекта 08851 (проект 885М, шифр "Ясень-М"). Кроме того, эта субмарина является первой многоцелевой подводной лодкой, на вооружении которой – гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон", которыми россияне уже неоднократно атаковали Украину.

Над этим кораблем работали с 2016 года.

Отмечается, что подводные лодки проекта 885/885М относятся к последнему, а именно четвертого, поколения.

На них могут быть установлены 10 торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра, а также там есть 8 вертикальных ракетных шахт.

Утверждается, что первый корабль из серии К-560 "Северодвинск" заложили в декабре 1993 года, а в июне 2014 года – передали ВМФ России в опытную эксплуатацию.

В целом россияне имеют планы на строительство примерно 10 таких кораблей. По предварительным данным по состоянию на март 2025 года они имели 5 новых многоцелевых субмарин. До 2027 – 2028 ожидается окончание строительства еще 2 – 3 судов.

Что известно о ракетах "Циркон"?