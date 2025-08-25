Об инциденте информирует 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Что известно о взрыве на танкере в России?

На реке Анадырь в России взорвался танкер "Онемен" возле Чукотки, перевозивший бензин. По сообщениям пропагандистских СМИ, сила взрыва была настолько большой, что с палубы вырвало целую часть над одним из резервуаров.

Последствия взрыва на танкере / Фото росСМИ

После взрыва на судне возник пожар, который потушили. По данным пропагандистов, в результате происшествия пострадали двое членов экипажа – капитан и практикант.

Оба находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Одному из пострадавших врачи провели трепанацию черепа.

Причиной аварии якобы стали пары горючей жидкости. Разлива топлива не произошло. Сейчас танкер отбуксировали в порт Анадыря.

Что взорвалось недавно в России?