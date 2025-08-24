Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Что известно о взрыве в магазине игрушек?

СМИ пишут, что взрыв произошел в Центральном детском магазине, известном большинству россиян как магазин игрушек "Детский мир". Он расположен на Лубянской площади, Москва, рядом со штаб-квартирой ФСБ. Не обошлось без жертв.

По предварительной информации, в результате инцидента есть один человек, который погиб, и несколько человек получили ранения,

– заявил мэр Москвы Собянин.

Здание магазина игрушек, в котором также расположены ряд ресторанов, магазинов и кинотеатр, эвакуировали, сообщают российские новостные агентства.

Российские СМИ утверждают, что в магазине взорвался гелиевый баллон.

Другие взрывы в России сегодня