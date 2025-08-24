Также сообщали, что под атакой может быть Сызранский НПЗ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
К теме Дроны атаковали Белгородскую и Курскую области: в каждой прозвучало не менее 5 взрывов
Что известно об атаке Сызрани 24 августа?
В Сызрани, что в Самарской области России, после 03:00 в местном аэропорту ввели печально известный план "Ковер", пропагандисты писали, что на город летят неизвестные беспилотники.
В Сызрани слышали сирены / Видео Exilenova+
Местные жители рассказывали, что сначала в 4:20 было слышно 3 взрыва, а потом через 20 минут еще 2. В небе также гудят звуки двигателей и слышны взрывы, от которых "сработала сигналка у автомобилей и дрожали стены".
В Сызрани было шумно под утро 24 августа: смотрите видео
Пропагандисты пишут, что по неизвестным дронам "работает российская ПВО" на юге Сызрани. Местные власти эту атаку пока не комментировали.
Массированная атака по Сызрани продолжается уже более 3 часов, также, по словам очевидцев, было слышно уже более 20 взрывов.
Местные жители сообщили российским СМИ, что ПВО сбило уже "не менее 5 беспилотников над лесом". По словам сызранцев, пока повреждений на земле якобы нет.
Также сообщается, что под атакой может быть Сызранский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из ключевых предприятий для врага в войне.
Чем важен Сызранский НПЗ для России?
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил, что Сызранский НПЗ имеет мощность переработки 8,9 миллионов тонн нефти в год, что делает его одним из средних по размерам нефтеперерабатывающих заводов в России.
Продукция завода включает топливо, авиационный керосин и битум. В 2015 году завод полностью перешел на выпуск продукции стандарта Евро-5. Он перерабатывает нефть из Западной Сибири и Самарской области.
По словам Коваленко, для российской армии НПЗ такого уровня играет важную роль в обеспечении топливом и это часть логистики их войск.
Сызранский НПЗ не впервые под атакой
Украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Сызрани 15 августа. Там также раздавалась серия взрывов, в результате чего вспыхнул пожар. Генштаб ВСУ подтвердил поражение завода.
Российские СМИ сообщили, что позже Сызранский НПЗ был вынужден был остановить работу. На предприятии врага повреждена одна из двух установок, выполняющих первичную переработку нефти АВТ-6, ремонт установки может продлиться как минимум до конца августа.
Ранее атака на Сызранский НПЗ была 19 февраля 2025 года. Тогда на предприятии также был сильный пожар, и завод останавливал работу.