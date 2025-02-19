Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Сызранский НПЗ временно приостановил работу после атаки БпЛА

Источники одного из российских пабликов отмечают, что в результате ночной атаки БпЛА по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу повреждена установка первичной переработки нефти.

Беспилотник упал на установку АВТ-6, после чего произошел пожар на площади 30 квадратных метров. Предприятие временно приостановило работу,

– говорится в сообщении телеграм-канала.



Российский НПЗ временно приостановил работу / Фото из российского паблика

Там указали, что глава Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что последствия атаки вроде бы уже ликвидированы, а "больших повреждений" на НПЗ нет. Обошлось без пострадавших.

После атаки дронов временно приостанавливается работа Сызранского НПЗ: смотрите видео

Судя по кадрам, которые публикуют местные жители в соцсетях, НПЗ до сих пор горит.

Напомним, что руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что этот завод имеет мощность переработки 8,9 миллионов тонн нефти в год, что делает его одним из средних по размерам НПЗ в России.



Его продукция включает топливо, авиационный керосин и битум. В 2015 году завод полностью перешел на выпуск продукции стандарта Евро-5. Он перерабатывает нефть из Западной Сибири и Самарской области.



По словам Коваленко, для российской армии для российской армии НПЗ такого уровня играют важную роль в обеспечении топливом и это часть логистики войск.