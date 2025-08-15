Власти пока взрывы не комментируют, однако в соцсетях активно рассказывают детали, сообщает 24 Канал.

Что известно о взрывах в Сизнани?

Ночью 15 августа жители Сызнани, что в Самарской области, слышали взрывы. Местные пишут, что их было по меньшей мере 10. Вероятно, неизвестные дроны атаковали местный нефтеперерабатывающий завод. После чего там вспыхнул пожар. Соответствующие кадры обнародовали в сети. Россияне традиционно говорят о якобы сбивании беспилотников.



Последствия взрывов в российской Сызрани / Фото росСМИ

Напомним, в ночь на 14 августа подразделения Сил беспилотных систем, ГУР во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины нанесли поражение по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу (ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка"). Он обеспечивает российскую армию нефтепродуктами. В результате попадания дронов на заводе вспыхнули сильные пожары. Последствия удара уточняются.