Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.
Що відомо про вибух у магазині іграшок?
ЗМІ пишуть, що вибух стався в Центральному дитячому магазині, відомому більшості росіян як магазин іграшок "Дитячий світ". Він розташований на Луб'янській площі, Москва, поруч зі штаб-квартирою ФСБ. Не обійшлося без жертв.
За попередньою інформацією, в результаті інциденту є одна людина, яка загинула, і кілька людей отримали поранення,
– заявив мер Москви Собянін.
Будівлю магазину іграшок, в якій також розташовані низка ресторанів, магазинів та кінотеатр, евакуювали, повідомляють російські новинні агентства.
Російські ЗМІ стверджують, що у магазині вибухнув гелієвий балон.
Інші вибухи у Росії сьогодні
Цієї ночі, за данними міністерства оборони Росії, країну-агресорку атакували 95 безпілотників. ППО працювало над 13 регіонами та Кримом. Зокрема, вибухи лунали й у Курчатові, де розташована Курська АЕС.
Генштаб підтвердив ураження Сизранського нафтопереробного заводу. Результати поки що уточнюють, але вже відомо, що в районі розташування об'єкта зафіксовано влучання та детонації.
Крім того, офіційно підтверджено атаку на інфраструктурний об'єкт на території морського терміналу "Усть-Луга". Силам оборони вдалося уразити установку з фракціонування та перевалки газового конденсату.