Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

Що відомо про удар по Сумах "Цирконом" 21 серпня?

Журналісти, з посиланням на власні джерела, зазначили, що вранці 21 серпня росіяни, наприкінці чергової комбінованої атаки з використанням майже 600 дронів, крилатих та балістичних ракет, вдарили по Україні ще й гіперзвуковою ракетою 3М22 "Циркон". Атака припала на місто Суми, де прогримів вибух.

Удар саме цією ракетою підтверджено за результатами аналізу уламків. Відомо, що за весь час повномасштабного вторгнення Росії це був лише 14 пуск "Циркона".

Це та сама ракета, яка у ранковому звіті від Повітряних сил України, тобто ще до завершення ідентифікації, була позначена як "невстановленого типу". Результат цього пуску характеризований фразою "успіху не мав",

– написали у виданні.

Водночас журналісти підкреслюють, що загалом ракети "Циркон" традиційно показують дуже малу точність, поєднану із малорозмірною бойовою частиною.

Цікаво, що після кількох невдалих запусків "Цирконів" по Києву російські пропагандисти про цю ракету не згадують. Хоча, як пише Defense Express, "Циркон", входить у перелік так званих "вундерваффе Путіна", який з трибуни вихваляв, що "їй аналогів нема".

У виданні наголошують, що 21 серпня росіяни запустили свій "Циркон" із тимчасово окупованого Криму, як і всі минулі рази. Отже, скоріш за все, єдина можливість запускати ці ракети для ворога – з відомого "Об'єкту-100", "Сотка", що поблизу селища Резервне.

"Це стаціонарний підземний об'єкт берегової оборони, який був створений у 60-х роках під ракети П-35. Останні, до речі, також епізодично використовувались для ударів", – йдеться у матеріалі.

Довідково! У Defense Express нагадали, що 3М22 "Циркон" має гіперзвуковий двигун. У верхніх шарах атмосфери ракета летить зі швидкістю до 5,5 Маха, біля цілі може розганятися до 7,5 Маха, а ближче до землі зменшує швидкість до 4,5 Маха.



Детальніше про всі характеристики "Циркона", чому цю ракету називають "морським Кинджалом" та коли саме ворог використовував його для обстрілів – читайте у матеріалі 24 Каналу.