Про це пише 24 Канал з посиланням на слова командувача комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Як у Повітряних Силах коментують масовану атаку на Україну?

Серед озброєння, яке Росія запустила по Україні в четвер, 21 серпня, були як звичні дрони-камікадзе, так й аеробалістичні ракети "Кинджал", балістичні ракети "Іскандер", Х-101 та "Калібри". Українська ППО змогла навіть збити одну аеробалістичну ціль, що могла завдати серйозних наслідків.

Ігнат додав, що географія нинішньої атаки була дуже великою – повітряна тривога лунала на всій території України. Ворог досяг навіть Закарпаття, уразивши підприємство в Мукачево.

Захід відбивався досить потужно, працювали всі засоби, які нам доступні: це й авіація, літаки, гвинтокрили, дрони-перехоплювачі. Потужно діє також РЕБ по різних регіонах нашої держави. Мобільні вогневі групи також показали великий відсоток збиття ударних БпЛА,

– розповів речник Повітряних Сил.

Росіяни використовують звичну тактику та запускають по Україні "Шахеди" одночасно з дронами-імітаторами. За словами Юрія Ігната, ці дрони також можуть завдати шкоди, адже несуть бойовий заряд.

