Про це пише 24 Канал з посиланням на слова командувача комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Як у Повітряних Силах коментують масовану атаку на Україну?

Серед озброєння, яке Росія запустила по Україні в четвер, 21 серпня, були як звичні дрони-камікадзе, так й аеробалістичні ракети "Кинджал", балістичні ракети "Іскандер", Х-101 та "Калібри". Українська ППО змогла навіть збити одну аеробалістичну ціль, що могла завдати серйозних наслідків.

Ігнат додав, що географія нинішньої атаки була дуже великою – повітряна тривога лунала на всій території України. Ворог досяг навіть Закарпаття, уразивши підприємство в Мукачево.

Захід відбивався досить потужно, працювали всі засоби, які нам доступні: це й авіація, літаки, гвинтокрили, дрони-перехоплювачі. Потужно діє також РЕБ по різних регіонах нашої держави. Мобільні вогневі групи також показали великий відсоток збиття ударних БпЛА,
– розповів речник Повітряних Сил.

Росіяни використовують звичну тактику та запускають по Україні "Шахеди" одночасно з дронами-імітаторами. За словами Юрія Ігната, ці дрони також можуть завдати шкоди, адже несуть бойовий заряд.

Наслідки атаки ракет і дронів по Україні: що відомо?

  • 21 серпня Росія здійснила масований удар по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Зокрема серйозні руйнування фіксувалися на території американського заводу в Закарпатській області. Серед цивільного населення є загиблі – це один житель Львова – та багато поранених. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслив, що Україна повинна отримати від партнерів гарантії безпеки.

  • Відомо, що на Луцьк На Луцьк вночі та зранку ворог спрямував 12 повітряних цілей. Обійшлося без загиблих, але є незначні руйнування будівель. Також пошкоджено приватні будинки в Рівному. У Київській області наслідків вдалося уникнути.

  • У Львові ракети потрапили в Залізничному районі. Там вибито скління десятків будинків, пошкоджена інфраструктура та автомобілі. Три людини дістали травми.

  • ППО збила 577 з 614-ти повітряних цілей: 546 дронів, "Кинджал", ракети Х-101 і "Калібр"