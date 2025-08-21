Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова командующего коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
Как в Воздушных Силах комментируют массированную атаку на Украину?
Среди вооружения, которое Россия запустила по Украине в четверг, 21 августа, были как привычные дроны-камикадзе, так и аэробаллистические ракеты "Кинжал", баллистические ракеты "Искандер", Х-101 и "Калибры". Украинская ПВО смогла даже сбить одну аэробаллистическую цель, что могла нанести серьезные последствия.
Игнат добавил, что география нынешней атаки была очень большой – воздушная тревога раздавалась на всей территории Украины. Враг достиг даже Закарпатья, поразив предприятие в Мукачево.
Запад отбивался достаточно мощно, работали все средства, которые нам доступны: это и авиация, самолеты, вертолеты, дроны-перехватчики. Мощно действует также РЭБ по разным регионам нашего государства. Мобильные огневые группы также показали большой процент сбивания ударных БпЛА,
– рассказал представитель Воздушных Сил.
Россияне используют привычную тактику и запускают по Украине "Шахеды" одновременно с дронами-имитаторами. По словам Юрия Игната, эти дроны также могут нанести вред, ведь несут боевой заряд.
Последствия атаки ракет и дронов по Украине: что известно?
21 августа Россия осуществила массированный удар по энергетической и гражданской инфраструктуре. В частности серьезные разрушения фиксировались на территории американского завода в Закарпатской области. Среди гражданского населения есть погибшие – это один житель Львова – и много раненых. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Украина должна получить от партнеров гарантии безопасности.
Известно, что на Луцк На Луцк ночью и утром враг направил 12 воздушных целей. Обошлось без погибших, но есть незначительные разрушения зданий. Также повреждены частные дома в Ровно. В Киевской области последствий удалось избежать.
Во Львове ракеты попали в Железнодорожном районе. Там выбито остекление десятков домов, повреждена инфраструктура и автомобили. Три человека получили травмы.
ПВО сбила 577 из 614-ти воздушных целей: 546 дронов, "Кинжал", ракеты Х-101 и "Калибр"