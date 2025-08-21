Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова командующего коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

К теме Этой ночью российская армия установила один из своих сумасшедших антирекордов, – Зеленский

Как в Воздушных Силах комментируют массированную атаку на Украину?

Среди вооружения, которое Россия запустила по Украине в четверг, 21 августа, были как привычные дроны-камикадзе, так и аэробаллистические ракеты "Кинжал", баллистические ракеты "Искандер", Х-101 и "Калибры". Украинская ПВО смогла даже сбить одну аэробаллистическую цель, что могла нанести серьезные последствия.

Игнат добавил, что география нынешней атаки была очень большой – воздушная тревога раздавалась на всей территории Украины. Враг достиг даже Закарпатья, поразив предприятие в Мукачево.

Запад отбивался достаточно мощно, работали все средства, которые нам доступны: это и авиация, самолеты, вертолеты, дроны-перехватчики. Мощно действует также РЭБ по разным регионам нашего государства. Мобильные огневые группы также показали большой процент сбивания ударных БпЛА,

– рассказал представитель Воздушных Сил.

Россияне используют привычную тактику и запускают по Украине "Шахеды" одновременно с дронами-имитаторами. По словам Юрия Игната, эти дроны также могут нанести вред, ведь несут боевой заряд.

Последствия атаки ракет и дронов по Украине: что известно?