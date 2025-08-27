Что известно о взрыве на танкере в России?

РосСМИ сообщили о "хлопок паров горючей жидкости" на танкере, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Известно о двух пострадавших членах экипажа, однако пропагандисты уверяют, что разлива нефтепродуктов нет и герметичность судна не нарушена. Инцидент произошел в 110 километрах от города Анадырь Чукотского автономного округа.

Этот инцидент подтверждает тревожную тенденцию и в очередной раз демонстрирует: техническое состояние российского танкерного флота находится на критически низком уровне. Взрывы, пожары и утечки нефти или токсичных веществ – прямое следствие теневой логистики, которой Кремль пытается обходить санкционное давление,

– пишут в Центре.

Отмечается, что в условиях санкций Москва не имеет доступа к качественному ремонту и сертифицированным комплектующим, поэтому регулярные аварии стали обыденностью. Однако иногда использование теневого флота создает опасность не только для экипажей, но и для окружающей среды в разных регионах.

Например, авария двух танкеров в декабре 2024 года в Керченском проливе уже вызвала масштабную экологическую катастрофу.

Что известно о теневом флоте России?