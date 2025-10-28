Знаковими у цьому контексті стали нещодавні заяви очільника МЗС Сергія Лаврова у великому інтерв'ю угорському телеканалу Ultrahang. Він вкотре відкинув ідею припинення вогню та вказав на справжні цілі Кремля, передає 24 Канал із посиланням на Інститут вивчення війни.

Про що свідчить нова риторика Кремля щодо США?

Так, російський міністр заявив, що Москва нібито готова до співпраці зі США для завершення війни – на основі попередніх переговорів до саміту Путіна і Трампа на Алясці в серпні 2025 року.

Водночас Лавров звинуватив адміністрацію Трампа в тому, що вона відмовилася від перемовин. Чиновник зауважив, що диктатор усе ще готовий до зустрічі із Дональдом Трампом, однак чекає ініціативи з боку Вашингтона.

У такий спосіб Лавров намагається перекласти провину за відсутність компромісу з Росії на американську сторону.

В інтерв'ю міністр також висловлював типові тези, спрямовані на те, аби розколоти єдність США та Європи й позбавити України підтримки.

Так, посадовець звинувачував європейські держави в тому, що вони "тиском на Трампа" нібито заважають мирному процесу, і знову наполягав, що Україна не повинна вступати до НАТО.

Він також натякнув, що Київ "затягує переговор", щоб виграти час перед подальшими російськими наступами.

Накинулися на Захід й інші російські чиновники та пропагандисти, вдаючись і до безпосередньої критики Трампа.

Так, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що відносини між США та Росією перебувають "на мінімальному рівні". Заступник голови комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Чепа заявив, що "тиск з боку України" змушує США змінювати позицію у війні. Державне бізнес-видання "Коммерсант" процитувало політолога Дмитра Трєніна, який заявив, що Трамп "не зацікавлений у мирі", а на його дії впливає внутрішній політичний тиск.

Газета Известия передала слова політкоментатора Вадима Трухачова, який звинуватив європейські країни у зриві зустрічі Путіна й Трампа в Будапешті "через власні інтереси".

Ймовірно, Кремль прагне змусити США до двостороннього "потепління" і скасування нових економічних обмежень, а також виправдати власну відмову йти на компроміс у війні перед внутрішньою публікою,

– пояснили дії росіян аналітики ISW.

Як у Росії виправдовують свою відмову від перемир'я?