Як пишуть західні ЗМІ, ключовою стала розмова держсекретаря Марка Рубіо та очільника МЗС Росії Сергія Лаврова 20 жовтня. Американець зрозумів, що Москва не готова до миру, і переконав у цьому Дональда Трампа, який вперше за свій другий президентський строк запровадив проти Росії санкції, передає 24 Канал.
Дивіться також Рубіо та Лавров не планують зустрічатися найближчим часом, – Білий дім
Що каже Лавров про скасування зустрічі з Рубіо?
Зустріч Лаврова і Рубіо запланована на 23 жовтня була скасована. Сам російський міністр побачив у цьому "позитив". Принаймні саме так він сказав в інтерв'ю угорському YouTube-каналу "Ультраханг".
За словами чиновника, його розмова з Рубіо пройшла справді добре, оскільки США за її підсумками не побачили потреби в особистій зустрічі.
Під час цієї бесіди тема нових переговорів чи зустрічей не піднімалася. Лавров наголосив, що Росія готова продовжувати контакти зі США у комфортному для американців темпі. Саміт Путіна і Трампа у Будапешті ще може відбутися. Усе залежатиме від американської сторони.
Крім того, міністр підтвердив, що росіяни обговорюють з американцями питання територій в рамках українського врегулюлювання у різних форматах.
Заклики до припинення вогню в Україні Лавров назвав спробою Зеленського "виграти час".
Російський міністр фактично визнав, що Кремль має необмежені апетити в Україні. Він цинічно заявив, що Росія контролює території і за межами Донбасу та "Новоросії", оскільки їй потрібна буферна зона.
Також Лавров брехливо наголосив, що "Росія, безсумнівно, визнає незалежність України". Однак, за його словами, жителі окупованих регіонів нібито зазнавали "шокуючої дискримінації з боку Києва". Міністр бідкався, що до людей у Донецькій, Луганській, Херсонській і Запорізькій областях, які Росія "записала" до своєї конституції", в Україні ставилися як до "другосортних".
Що цьому передувало?
- 16 жовтня Володимир Путін подзвонив Дональду Трампу. Російському диктатору вдалося переконати американського колегу не давати Україні "Томагавки". Політики домовилися про особисту зустріч в Будапешті. Також, як пишуть ЗМІ, очільник Кремля виснув умову для припинення війни. Він забажав, аби Україна віддала йому весь Донбас в обмін на окуповані території у Запорізькій та Херсонській областях.
- 17 жовтня після зустрічі із Володимиром Зеленським Дональд Трамп закликав обидві сторони конфлікту до негайного припинення вогню на лінії зіткнення, а вже потім обговорення територіальних питань.
- У Кремлі відкинули ідею припинення вогню. Фактично там дали зрозуміти, що не відмовилися від своїх початкових цілей щодо України, які означають її капітуляцію.
- Те, що росіяни не мають наміру насправді домовлятися про мир, зрозумів Марко Рубіо під час розмови із Лавровим 20 жовтня. Як наслідок – саміт Путіна і Трампа відклали, а США ввели проти Росії санкції.