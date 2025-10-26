Як пишуть західні ЗМІ, ключовою стала розмова держсекретаря Марка Рубіо та очільника МЗС Росії Сергія Лаврова 20 жовтня. Американець зрозумів, що Москва не готова до миру, і переконав у цьому Дональда Трампа, який вперше за свій другий президентський строк запровадив проти Росії санкції, передає 24 Канал.

Що каже Лавров про скасування зустрічі з Рубіо?

Зустріч Лаврова і Рубіо запланована на 23 жовтня була скасована. Сам російський міністр побачив у цьому "позитив". Принаймні саме так він сказав в інтерв'ю угорському YouTube-каналу "Ультраханг".

За словами чиновника, його розмова з Рубіо пройшла справді добре, оскільки США за її підсумками не побачили потреби в особистій зустрічі.

Під час цієї бесіди тема нових переговорів чи зустрічей не піднімалася. Лавров наголосив, що Росія готова продовжувати контакти зі США у комфортному для американців темпі. Саміт Путіна і Трампа у Будапешті ще може відбутися. Усе залежатиме від американської сторони.

Крім того, міністр підтвердив, що росіяни обговорюють з американцями питання територій в рамках українського врегулюлювання у різних форматах.

Заклики до припинення вогню в Україні Лавров назвав спробою Зеленського "виграти час".

Російський міністр фактично визнав, що Кремль має необмежені апетити в Україні. Він цинічно заявив, що Росія контролює території і за межами Донбасу та "Новоросії", оскільки їй потрібна буферна зона.

Також Лавров брехливо наголосив, що "Росія, безсумнівно, визнає незалежність України". Однак, за його словами, жителі окупованих регіонів нібито зазнавали "шокуючої дискримінації з боку Києва". Міністр бідкався, що до людей у Донецькій, Луганській, Херсонській і Запорізькій областях, які Росія "записала" до своєї конституції", в Україні ставилися як до "другосортних".

