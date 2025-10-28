Знаковыми в этом контексте стали недавние заявления главы МИД Сергея Лаврова в большом интервью венгерскому телеканалу Ultrahang. Он в очередной раз отверг идею прекращения огня и указал на истинные цели Кремля, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

О чем свидетельствует новая риторика Кремля в отношении США?

Так, российский министр заявил, что Москва якобы готова к сотрудничеству с США для завершения войны – на основе предварительных переговоров до саммита Путина и Трампа на Аляске в августе 2025 года.

В то же время Лавров обвинил администрацию Трампа в том, что она отказалась от переговоров. Чиновник отметил, что диктатор все еще готов к встрече с Дональдом Трампом, однако ждет инициативы со стороны Вашингтона.

Таким образом Лавров пытается переложить вину за отсутствие компромисса с России на американскую сторону.

В интервью министр также высказывал типичные тезисы, направленные на то, чтобы расколоть единство США и Европы и лишить Украину поддержки.

Так, чиновник обвинял европейские государства в том, что они "давлением на Трампа" якобы мешают мирному процессу, и снова настаивал, что Украина не должна вступать в НАТО.

Он также намекнул, что Киев "затягивает переговоры", чтобы выиграть время перед дальнейшими российскими наступлениями.

Набросились на Запад и другие российские чиновники и пропагандисты, прибегая и к непосредственной критике Трампа.

Так, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения между США и Россией находятся "на минимальном уровне". Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что "давление со стороны Украины" заставляет США менять позицию в войне. Государственное бизнес-издание "Коммерсант" процитировало политолога Дмитрия Тренина, который заявил, что Трамп "не заинтересован в мире", а на его действия влияет внутреннее политическое давление.

Газета Известия передала слова политкомментатора Вадима Трухачева, который обвинил европейские страны в срыве встречи Путина и Трампа в Будапеште "из-за собственных интересов".

Вероятно, Кремль стремится заставить США к двустороннему "потеплению" и отмене новых экономических ограничений, а также оправдать собственный отказ идти на компромисс в войне перед внутренней публикой,

– объяснили действия россиян аналитики ISW.

Как в России оправдывают свой отказ от перемирия?