Знаковыми в этом контексте стали недавние заявления главы МИД Сергея Лаврова в большом интервью венгерскому телеканалу Ultrahang. Он в очередной раз отверг идею прекращения огня и указал на истинные цели Кремля, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.
О чем свидетельствует новая риторика Кремля в отношении США?
Так, российский министр заявил, что Москва якобы готова к сотрудничеству с США для завершения войны – на основе предварительных переговоров до саммита Путина и Трампа на Аляске в августе 2025 года.
В то же время Лавров обвинил администрацию Трампа в том, что она отказалась от переговоров. Чиновник отметил, что диктатор все еще готов к встрече с Дональдом Трампом, однако ждет инициативы со стороны Вашингтона.
Таким образом Лавров пытается переложить вину за отсутствие компромисса с России на американскую сторону.
В интервью министр также высказывал типичные тезисы, направленные на то, чтобы расколоть единство США и Европы и лишить Украину поддержки.
Так, чиновник обвинял европейские государства в том, что они "давлением на Трампа" якобы мешают мирному процессу, и снова настаивал, что Украина не должна вступать в НАТО.
Он также намекнул, что Киев "затягивает переговоры", чтобы выиграть время перед дальнейшими российскими наступлениями.
Набросились на Запад и другие российские чиновники и пропагандисты, прибегая и к непосредственной критике Трампа.
Так, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения между США и Россией находятся "на минимальном уровне". Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что "давление со стороны Украины" заставляет США менять позицию в войне. Государственное бизнес-издание "Коммерсант" процитировало политолога Дмитрия Тренина, который заявил, что Трамп "не заинтересован в мире", а на его действия влияет внутреннее политическое давление.
Газета Известия передала слова политкомментатора Вадима Трухачева, который обвинил европейские страны в срыве встречи Путина и Трампа в Будапеште "из-за собственных интересов".
Вероятно, Кремль стремится заставить США к двустороннему "потеплению" и отмене новых экономических ограничений, а также оправдать собственный отказ идти на компромисс в войне перед внутренней публикой,
– объяснили действия россиян аналитики ISW.
Как в России оправдывают свой отказ от перемирия?
Сергей Лавров отверг идею перемирия по текущей линии фронта. Мол, оно может дать Украине время перевооружиться. Кроме того, он цинично оправдал оккупацию украинских территорий тем, что там люди подвергались притеснениям. Чиновник заявил, что эта война – "не за территории, а за людей и города, которые они построили", и привел пример Одессы времен Екатерины II. Такие упоминания об Одессе, которую российские чиновники называют "российским городом", демонстрируют, что Москва имеет планы, которые выходят за пределы уже оккупированных регионов.
Алексей Чепа повторил, что Россия согласится на прекращение огня только если Запад прекратит поставки оружия, а Украина выведет войска из Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей – то есть на условиях, которые фактически являются требованиями Москвы к капитуляции.
Главный переговорщик Кремля Кирилл Дмитриев заявил для российской аудитории, что Россия и в дальнейшем стремится достичь своих первоначальных целей – захватить все четыре области востока и юга Украины. Эти слова фактически являются признанием того, что именно Россия несет ответственность за отсутствие прогресса в мирном процессе, и что Москва ожидает капитуляции от США, Украины и всего Запада.