Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко пояснив 24 Каналу, що хоча Вітакер не є високопосадовцем найвищого рангу, активізація контактів на всіх рівнях свідчить про зміцнення мережі взаємодії між Україною та США. А це дозволяє обговорювати актуальні проблеми та узгоджувати позиції з американською стороною.

Чому зустріч Зеленського з Вітакером важлива?

Оскільки в України зараз особливі відносини з Дональдом Трампом та його оточенням, українській владі доводиться йти на нетрадиційні варіанти.

Якщо говорити відверто, він не є високопосадовцем найвищого рангу. Зазвичай президент приймає осіб значно вищого статусу, максимум це рівень міністра закордонних справ, та й то не завжди. Але для самого Вітакера це, безперечно, честь – можливість зустрітися з президентом незалежної держави,

– підкреслив Огризко.

Вітакер відомий своїми гучними заявами, які часто цитують ЗМІ – про можливу передачу Україні ракет Tomahawk чи нові санкції проти Росії.

Чи справді Трамп змінює ставлення до НАТО?

Щодо мети його візиту ексміністр припускає, що варіантів може бути кілька:

передати позицію адміністрації Трампа;

з'ясувати настрої Києва;

підготувати майбутній діалог між Трампом і Зеленським.

"Однак варто пам'ятати, що Вітакер є постійним представником США при НАТО – військово-політичній структурі, яка оперує не лише дипломатією, а й конкретними практичними діями. Для мене цей візит означає, що в рамках НАТО продовжується серйозна робота з узгодження позицій, про які вже йшлося раніше", – наголосив Огризко.

Ексміністр нагадав, що раніше Трамп заявляв про намір США вийти з НАТО, називаючи Альянс непотрібним.

Однак зараз ситуація змінилася – призначення нових посадовців та активна дипломатія демонструють, що Вашингтон повернувся до НАТО і готовий відігравати в організації серйозну роль.

Я думаю, що головна мета – узгодити речі, які ми вже обговорювали з європейськими партнерами, і синхронізувати те, що Україна може отримати від США через партнерів по НАТО. Трамп декларує: "Я за мир", але водночас готовий постачати зброю Україні через європейців. Що ж, це добре,

– підсумував Огризко.

Що відомо про співпрацю України в НАТО?