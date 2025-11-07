Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко пояснив 24 Каналу, що хоча Вітакер не є високопосадовцем найвищого рангу, активізація контактів на всіх рівнях свідчить про зміцнення мережі взаємодії між Україною та США. А це дозволяє обговорювати актуальні проблеми та узгоджувати позиції з американською стороною.
Дивіться також: Зеленський відповів, чи Трамп підтримує вступ України в ЄС
Чому зустріч Зеленського з Вітакером важлива?
Оскільки в України зараз особливі відносини з Дональдом Трампом та його оточенням, українській владі доводиться йти на нетрадиційні варіанти.
Якщо говорити відверто, він не є високопосадовцем найвищого рангу. Зазвичай президент приймає осіб значно вищого статусу, максимум це рівень міністра закордонних справ, та й то не завжди. Але для самого Вітакера це, безперечно, честь – можливість зустрітися з президентом незалежної держави,
– підкреслив Огризко.
Вітакер відомий своїми гучними заявами, які часто цитують ЗМІ – про можливу передачу Україні ракет Tomahawk чи нові санкції проти Росії.
Чи справді Трамп змінює ставлення до НАТО?
Щодо мети його візиту ексміністр припускає, що варіантів може бути кілька:
передати позицію адміністрації Трампа;
з'ясувати настрої Києва;
підготувати майбутній діалог між Трампом і Зеленським.
"Однак варто пам'ятати, що Вітакер є постійним представником США при НАТО – військово-політичній структурі, яка оперує не лише дипломатією, а й конкретними практичними діями. Для мене цей візит означає, що в рамках НАТО продовжується серйозна робота з узгодження позицій, про які вже йшлося раніше", – наголосив Огризко.
Ексміністр нагадав, що раніше Трамп заявляв про намір США вийти з НАТО, називаючи Альянс непотрібним.
Однак зараз ситуація змінилася – призначення нових посадовців та активна дипломатія демонструють, що Вашингтон повернувся до НАТО і готовий відігравати в організації серйозну роль.
Я думаю, що головна мета – узгодити речі, які ми вже обговорювали з європейськими партнерами, і синхронізувати те, що Україна може отримати від США через партнерів по НАТО. Трамп декларує: "Я за мир", але водночас готовий постачати зброю Україні через європейців. Що ж, це добре,
– підсумував Огризко.
Що відомо про співпрацю України в НАТО?
- Голова представництва НАТО в Україні наголосив, що співпраця між Україною та Альянсом нині перебуває на високому рівні. Він також пояснив, чи можливий вступ України до НАТО під час війни.
- Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть Україну в закупівлі озброєння через ініціативу PURL та обговорив подальшу співпрацю з міністром оборони України.
- Адмірал НАТО Джузеппе Каво Драгоне зазначив, що війна між Росією та Україною фактично перебуває в глухому куті, а російське вторгнення обернулося для Путіна стратегічною поразкою. Він підкреслив, що Альянс має намір посилити систему протиповітряної оборони й залишається непохитним у підтримці України, попри складну ситуацію на фронті.