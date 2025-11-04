Про це він заявив в інтерв'ю Суспільному, пише 24 Канал.

Чи може вступити Україна в НАТО під час війни?

Тернер підкреслив, що зараз відносини між Україною і НАТО – найміцніші за весь час їх існування.

Відносини стали глибшими, ширшими й масштабнішими, ніж будь-коли раніше. НАТО має представництво в Україні вже понад 25 років, але зараз – момент найактивнішої взаємодії. І ця співпраця має надзвичайно широкий характер,

– сказав він.

Тернер повідомив, що в складі представництва НАТО в Україні працює велика команда експертів із питань оборони, які співпрацюють з українськими фахівцями в дуже широкому спектрі сфер для розбудови взаємосумісності між Україною та НАТО.

Глава Представництва зазначив, що країни-члени НАТО активно вивчають бойовий досвід України, а співпраця з українською оборонною промисловістю постійно розширюється.

Водночас він наголосив, що вступ України до НАТО під час війни не очікується.

НАТО вже заявило, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства в Альянсі. Ця позиція залишається незмінною. Лідери НАТО висловились, що Україна стане членом Альянсу, коли дозволять умови і коли на це буде згода союзників. Тому, я думаю, що не варто очікувати, що Україна вступить до НАТО під час війни,

– сказав Тернер.

Також він підкреслив, що питання вступу до складу НАТО обговорюється виключно між країнами-членами Альянсу та державою, яка претендує на членство. Тернер зазначив, що це означає, що єдині сторони, які братимуть участь у цьому обговоренні – це члени НАТО й Україна, жодних інших країн. Тож інші країни не мають права вето на це рішення.

