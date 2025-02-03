Российская спесь и высокомерие рассорили Москву и Баку. 24 Канал объясняет и рассказывает как неадекватная реакция россиян на катастрофу самолета Azerbaijan Airlines в конце декабря 2024 года стала геополитическим фактором для Азербайджана.

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Почему реакция России на сбитый азербайджанский самолет неадекватна

Утром 25 декабря 2024 года российские ПВО в Чечне нанесли удар по азербайджанскому гражданскому самолету, в панике спутав его с украинским дроном. Затем, чтобы скрыть следы, россияне направили борт на верную гибель в Каспийское море, надеясь, что вода спрячет все доказательства.

Но вопреки всему самолет Embraer ERJ-190-100LR преодолел море и дотянул до Казахстана, где совершил жесткую посадку вблизи Актау. Погибли 38 человек из 67 на борту. Те, что выжили, рассказали о причинах катастрофы. Также на истинные причины трагедии указали характерные поражения фюзеляжа самолета, которые трудно было интерпретировать как-то иначе, чем удар элементами боевой части ракеты.



Схема полета азербайджанского самолета / Flight radar 24

Далее Россия повела себя традиционно неадекватно, высокомерно отказавшись признавать вину и брать на себя ответственность. Этим она никого не удивила, но удивил Азербайджан. Тамошний лидер Ильхам Алиев отказался проглотить оскорбление и потребовал не только публичных извинений, но и наказания виновных.

Ильхам Алиев срочно покинул российский Санкт-Петербург, где находился с официальным визитом на Саммите СНГ и вернулся на родину, чтобы лично контролировать спасательную операцию и расследование. Путин, кстати, так давно уже не делает, будто демонстрируя, что ему плевать на свой народ.



Путин и Алиев / Фото росСМИ

Дальше было еще "страннее", потому что президент маленького, но гордого Азербайджана "почему-то" не испугался обиженных "голосовых" путинского наместника Чечни Рамзана Кадырова, подчиненные которого и сбили самолет. Также он отказался "решить по-тихому", показав, что чеченский князек ему не ровня. Россия вынуждена была пойти на максимально возможные с ее точку зрения уступки и запустила в эфир самого Путина, который в традиционном для себя "кхе-кхе-стиле" пробубнил что-то не понятное о своем сожалении по поводу трагедии.

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В переводе с напыщенного московского, это якобы и были "извинения", но не для Алиева. Тот потребовал полного раскаяния и признания вины. В России это расценили не как нормальную практику, а откровенное унижение, поэтому обиделись и стали в оборону, повторяя линию защиты, как и в случае со сбиванием в небе над Украиной самолета рейса MH-17, то есть продуцирование максимального количества версий-отмазок.

К сожалению, первые три дня мы не слышали от России ничего, кроме безумных версий... Глупо и нечестно приписывать это каким-то птицам или описывать это как взрыв газового баллона,

– Ильхам Алиев саркастически комментировал российские попытки оправданий.

Азербайджан извинялся

На самом деле извиняться за трагические, но случайные инциденты не является чем-то уникальным. Например, это делал Азербайджан и лично Алиев после сбивания в 2020 году азербайджанскими ПВО российского вертолета, или после свежей спецоперации в Карабахе осенью 2023 года, когда спецназовцы из Азербайджана эффектно разнесли джип российских "миротворцев" и убили 5 россиян.

В обоих случаях Алиев звонил Путину с извинениями. Кроме того, семьям погибших и пострадавших были выплачены деньги, а "виновные" наказаны. Ничего из этого Путин сейчас не сделал.

В свою очередь это сделал президент Украины Зеленский. Он позвонил в Баку и выразил соболезнования азербайджанскому народу.

Ключевым приоритетом сейчас является тщательное расследование, которое даст ответы на все вопросы о том, что произошло на самом деле. Россия должна предоставить четкие объяснения и прекратить распространять дезинформацию. На фото и видео четко видно повреждения фюзеляжа самолета, в частности пробоины и вмятины, которые очень напоминают удар ракетой ПВО. Мы поддержим Азербайджан в этой ситуации всеми необходимыми средствами и призываем другие страны также оказать помощь. Кроме того, мы договорились активизировать двусторонние контакты в ближайшее время,

– Владимир Зеленский 28 декабря 2024 года рассказывает детали разговора с Ильхамом Алиевым.

Как ответили в Азербайджане на истерию в России

Вместо извинений в российских СМИ началась антиазербайджанская истерия, лейтмотивом которой стал тезис: "Что этот... (ксенофобное обозначение кавказцев, традиционно легитимизированное в России даже на уровне центрального телевидения, – 24 Канал) себе позволяет".

После того как "черные ящики" сбитого россиянами самолета были расшифрованы и стало понятно, что Россия с первых минут знала обо всех обстоятельствах трагедии и просто "петляла", пытаясь избежать ответственности, риторика россиян изменилась на: "Да, и что?". Параллельно начинаются репрессии силовиков против азербайджанского бизнеса в России и поиск мишеней для "охоты на ведьм".

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В Азербайджане это не оставили без ответа также. Там быстро вспомнили о давних обидах:

колониальное угнетение (под боком был уже готовый кейс борьбы с французским империализмом, разработанный не без подсказки России);

роль Москвы и лично Сталина в искусственном нарезании границ в начале 1920-х, которые стали миной замедленного действия и привели к Карабахскому конфликту, а также рискуют перерасти в противостояние с Арменией вокруг так называемого "зангезурского коридора";

не забыли о роли Москвы в событиях "Черного января", когда советские войска устроили погром в Баку 20 января 1990 года и убили десятки людей;

поддержку уже современной Россией Армении и сепаратистов в Нагорном Карабахе в 1990-е.

До публичного объявления "Русского дома" в Баку центром российских гибридных спецопераций и ограничения россиянам срока пребывания в Азербайджане остается 1... 2... 3...

Градус "любви" к России в Азербайджане растет настолько, что обиженные россияне даже вызывают "на ковер" азербайджанского посла в Москве Рахмана Мустафаева и жалуются на "разгул русофобии". Как известно, она никогда не бывает достаточной, но еще несколько лет назад подобное в Азербайджане представить было довольно трудно.

Как Путин собственноручно испортил отношения с Азербайджаном

И все это фактически на ровном месте, потому что в последние годы отношения России и Азербайджана переживали ренессанс. Путин явно сделал ставку на Баку на Южном Кавказе и фактически дал добро на войну с Арменией за возвращение Нагорного Карабаха. Таким образом надеялся отомстить армянскому лидеру Николу Пашиняну за репрессии против агентов влияния России в Армении и осторожную попытку Еревана развернуться в сторону Европы.

22 февраля 2022 года Путин и Алиев в Москве подписывали Декларацию об углубленном союзничестве. Ради этого российский диктатор даже отвлекся от подготовки к вторжению в Украину.



Путин и Алиев 22 февраля 2022 года / Фото росСМИ

Еще в июне 2024 года азербайджанские спортсмены старательно унижались перед россиянами на так называемых Играх БРИКС, а в августе Путин показательно гостил у Алиева в Баку и договаривался о формальной замене российского газа на азербайджанский для украинского транзита.

Еще за неделю до трагедии Алиев давал интервью российскому топ-пропагандисту Киселеву и демонстрировал полную лояльность к России и россиянам.

Сегодня Россия и Азербайджан – это два надежных партнера, и думаю, что сомнений в этом ни в Азербайджане, ни в России нет. Как я уже сказал, в трудные времена для наших стран мы всегда демонстрировали понимание ситуации и вели себя по-дружески. Уверен, что так будет и в дальнейшем,

– Ильхам Алиев в интервью Киселеву рассказывает о союзнической дружбе с Россией. Обнародовано на сайте президента Азербайджана 18 декабря 2024 года.

Сейчас же МИД этой кавказской страны устраивает показательную порку послу России Евдокимову за нелепые попытки россиян повлиять на расследование катастрофы, а президент Азербайджана встречается в Давосе с президентом Украины Зеленским и всем своим видом демонстрирует, что чихать хотел на мысли Путина относительно легитимности украинского лидера.



Встреча лидеров Украины и Азербайджана в Давосе 22 января 2025 года / Фото Офиса Президента Украины

При этом Зеленский отмечает гуманитарную помощь Азербайджана Украине, поддержку энергетики, программу разминирования, реализацию программы по реабилитации детей, пострадавших в результате российской агрессии, а особенно – инвестиционные проекты Азербайджана и его участие в восстановлении Украины.

Сейчас "дружба" с Россией стала на паузу. Какие это будет иметь далекие последствия, прогнозировать трудно, ведь страны действительно связывает очень много. Это и "газовая история", и логистика (транспортные коридоры Север – Юг и Запад – Восток), и обход Россией санкций с помощью Баку, за которые Азербайджану постоянно вспоминают украинские пользователи соцсетей.

Сейчас же все это оказывается под вопросом, пока не будут принесены правильные официальные извинения и не полетят головы, возможно, включая голову бородача Кадырова. Соглашаться Алиеву на меньшее будет означать потерю лица, что на Кавказе считается моветоном. Вот так и возникает замкнутый круг.

И все это в ситуации, когда время "российской стабильности" истекает – у Путина остается все меньше ресурсов на войну с Украиной и на поддержание иллюзии нормальной работы экономики России. А еще где-то из-за океана пишет грозные посты новый президент США. Кроме того, за ситуацией внимательно следят в Казахстане, Грузии, Турции и других заинтересованных государствах. Некоторые, как Украина, начинают действовать.

Станет ли конфликт с Азербайджаном соломинкой, что сломает хребет верблюду, неизвестно, но "косточки домино" уже очевидно расставлены для новой "многоходовочки" Путина, который, конечно, снова всех переиграл. Но как-то отрицательно.