Президент Азербайджана Ильгам Алиев довольно резко отстаивает свою позицию, поэтому Путину пришлось извиниться. Впрочем, и это не устраивает Алиева. Подробнее о том, как могут измениться отношения двух стран на этом фоне, 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной.

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Мировые лидеры увидели слабость Путина

Многие мои коллеги говорили, что историю "замнут" еще в начале, потому что это невыгодно двум сторонам. Но, во-первых, Путин не так силен как раньше, а во-вторых, за Алиевым уже есть Турция с Эрдоганом, поэтому реакция Алиева адекватна. Впрочем, сейчас трудно прогнозировать, разрушит ли это отношения стран,

– отметил Олег Лесной.

В то же время, очевидно, что эта ситуация является неприятной и напряженной прежде всего для Владимира Путина. Более того, важно и то, что российский диктатор извинился. Хотя он просил прощения не за сбивание самолета Embraer, а за то, что инцидент произошел в российском воздушном пространстве, и все же факт является показательным.

"Красота "игры" Алиева в том, что он выдержал паузу и дал возможность россиянам опуститься ниже дна в этом вопросе, когда начали обвинять и птиц, и украинцев и тому подобное. А уже после извинений Путина, Алиев фактически выдвинул ему ультиматум – признать вину и выплатить компенсации. Россияне на болотах завыли, потому что с ними якобы так нельзя говорить", – отметил политолог.

Россияне привыкли, что могут делать все и не чувствовать за это последствий, ведь они якобы "сильные и большие". Впрочем, ситуация начинает меняться.

"Если так начинают говорить с Путиным, или его сила уже не такая, или Россия просто перестает быть государством, которое может что-то гарантировать", – добавил Лесной.

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То есть если раньше Владимира Путина могли уважать и действительно бояться, то сейчас мировые лидеры начинают менять свое отношение к диктатору и разговаривать с ним, как со стороной, которая провинилась и должна за это нести ответственность.