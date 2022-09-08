Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він також зазначив, що ЗСУ наступають на 10 або й на 20 напрямках, це тактика "тисячі порізів". Це потрібно для того, аби мінімізувати свої втрати.

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Наш Генеральний штаб дуже креативний і вкрай професійний, вони активно аналізують події на всіх напрямках, в нас дуже гарні дані від розвідки про пересування резерву і щодо постійних передислокацій тих чи інших російських частин,

– каже Подоляк.

За його словами, керівництво бачить, де більше зброї, а де менше. "Для нас контрнаступ виглядає трошки ширше, це не конкретна атака тільки на Харківському напрямку чи на Херсонському", – додає він.

Ключове у контрнаступі України – інтенсифікація обстрілів саме логістичного забезпечення ворога,

– зазначає радник Єрмака.

За його словами, на жаль, нам поки не вистачає трохи накопиченої зброї, якби її було більше, то ми ще ефективніше звільняли свою територію.

"Але потрібно розуміти, що немає конкретного напрямку, де ми консолідували всі наші сили", – резюмує Михайло Подоляк.

Повний стрім із Михайлом Подоляком: дивіться відео



