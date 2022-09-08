В окупантів "все під контролем"

У російських пропагандистів істерика через невдачі на фронті, то ж вони продовжують брехати. Зокрема, російські ЗМІ поширюють "заяви" кремлівських ставлеників на Херсонщині.

Актуально Балаклію звільнили від окупантів: Зеленський офіційно підтвердив

Знищення своїх військових у Балаклії пропагандисти схарактеризували словами "все під контролем". Мовляв, Збройні Сили України намагалися взяти місто в кільце, але росіяни їх "відкинули". То ж Балаклія, в уяві росіян, досі їхня.

Ба більше, розбиті окупанти навіть нахабно приписали собі успіхи. Буцімто в районі Балаклії 8 вересня вони знищили 5 українських складів зі зброєю. Однак малоймовірно, що, втікаючи, у загарбників був час на якісь атаки по складах.

У Балаклії – вже ЗСУ

Інформація про те, що Збройні Сили України потужно атакували окупантів у Балаклії шириться вже кілька днів. У російських телеграм-каналах писали, що їхні військові опинилися в оточенні, а зв'язку з ними немає. Аналітики американського Інституту війни припускали, що українські захисники скористалися тактичною несподіванкою, адже ворог скерував багато підрозділ на Херсонщину.

Ввечері 8 вересня президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що ЗСУ звільнили Балаклію з окупації. Наші відважні герої вже зняли ганебний триколор ворога і підняли український стяг. У мережі поширюють відео, як місцеві мешканці зі сльозами радості обіймають захисників.

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