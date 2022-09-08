У оккупантов "все под контролем"

У российских пропагандистов истерика из-за неудач на фронте, поэтому они продолжают лгать. В частности, российские СМИ распространяют "заявления" кремлевских ставленников в Херсонской области.

Актуально Балаклею освободили от оккупантов: Зеленский официально подтвердил

Уничтожение своих военных в Балаклее пропагандисты охарактеризовали словами "все под контролем". Мол, Вооруженные Силы Украины пытались взять город в кольцо, но россияне их "отвергли". Так Балаклея, в воображении русских, до сих пор их.

Более того, разбитые оккупанты даже нагло приписали себе успехи. В районе Балаклеи 8 сентября они уничтожили 5 украинских складов с оружием. Однако маловероятно, что убегая у захватчиков было время на какие-то атаки по составам.

В Балаклее – уже ВСУ

Информация о том, что Вооруженные Силы Украины мощно атаковали оккупантов в Балаклее распространяется уже несколько дней. В русских телеграм-каналах писали, что их военные оказались в окружении, а связи с ними нет. Аналитики американского Института войны предполагали, что украинские защитники воспользовались тактической неожиданностью, ведь враг направил много подразделений на Херсонщину.

Вечером 8 сентября президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что ВСУ освободили Балаклею из оккупации. Наши отважные герои уже сняли позорный триколор врага и подняли украинский флаг. В сети распространяют видео, как местные жители со слезами радости обнимают защитников.

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