Противник сосредотачивал усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Также враг постоянно ведет воздушную разведку.

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Враг нанес удары по Украине

За прошедшие сутки враг нанес 45 авиационных и 5 ракетных ударов, в том числе по населенным пунктам Константиновка, Циркуны, Радушное, Харьков. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения.

Какая ситуация по всем направлениям

На Волынском и Полесском направлениях, на территории беларуси, начались военные учения, во время которых планируется отработать вопрос "освобождения захваченных территорий". Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по территории Украины из республики беларусь.

На Северском направлении интенсивность обстрелов со стороны противника значительно снизилась. На других направлениях враг продолжал огненное поражение по военным и гражданским объектам Украины, а именно:

на Харьковском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Сосновка, Дуванка, Цуповка, Прудянка, Дементиевка, Великие Проходы, Питомник, Русские Тишки, Петровка, Победа, Байрак и Константиновка;

– из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Сосновка, Дуванка, Цуповка, Прудянка, Дементиевка, Великие Проходы, Питомник, Русские Тишки, Петровка, Победа, Байрак и Константиновка; на Славянском направлении – возле Долины, Краснополья, Славянска и Никольского;

– возле Долины, Краснополья, Славянска и Никольского; на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Богородичное, Новониколаевка, Серебрянка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное, Раздолевка и Григоровка;

– в районах населенных пунктов Богородичное, Новониколаевка, Серебрянка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное, Раздолевка и Григоровка; на Бахмутском направлении – вблизи Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцева, Нью-Йорка и Веселого;

– вблизи Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцева, Нью-Йорка и Веселого; на Авдеевском направлении – в районах Каменки, Авдеевки, Первомайского, Водяного и Опытного;

– в районах Каменки, Авдеевки, Первомайского, Водяного и Опытного; на Новопавловском направлении – возле Марьинки, Парасковеевки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Новоукраинки, Пречистовки и Никольского;

– возле Марьинки, Парасковеевки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Новоукраинки, Пречистовки и Никольского; на Запорожском направлении – в районах населенных пунктов Новополь, Времовка, Полтавка, Зализничное, Червоное, Новоандреевка и Орехов;

– в районах населенных пунктов Новополь, Времовка, Полтавка, Зализничное, Червоное, Новоандреевка и Орехов; на Южнобужском направлении – в районах населенных пунктов Архангельское, Нововознесенское, Миролюбовка, Нововоскресенское, Белогорка, Новогригоровка, Шевченково, Любомировка, Терновые Поды, Степная Долина, Мирное, Ольгино, Александровка и Таврийкое.

Оккупанты терроризируют мирных людей

В связи с наступлением наших войск в отдельных районах Херсонской области подразделения вооруженных сил россии переходят к тактике террористических действий в отношении местных мирных жителей. Так, по имеющейся информации, в населенном пункте Великая Александровка оккупанты используют местное население в качестве "живого щита". Поселок закрыт на въезд и выезд.

Наши военные надежно защищают Украину

Подразделения сил обороны героически удерживают занимаемые позиции и не допускают продвижения врага. Наши защитники успешно отразили наступление противника в районах населенных пунктов Уды, Константиновка, Вернополье, Плоское, Майорск, Безымянное и Каменка.

Силы обороны ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении. Благодаря умелым и слаженным действиям Вооруженные Силы Украины, при поддержке местного населения, продвинулись почти на 50 километров за 3 дня. По данным разведки, отдельные вражеские подразделения понесли значительные потери. Оккупанты пытаются эвакуировать раненый личный состав и поврежденную военную технику в районы населенных пунктов Ольховатка и Бородоярское.

Личный состав оккупационных войск в гражданской одежде прибегает к дезертирству и пытается вернуться на территорию российской федерации. Так, в течение суток отмечено более 15 таких случаев.

ВСУ наносят удары по оккупантам

За прошедшие сутки для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила более 20 ударов, поражено 2 взводных опорных пункта, 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 3 зенитных ракетных комплекса. Уничтожено 4 БпЛА и вертолет Ка-52. Потери живой силы противника уточняют.

ВСУ уничтожили паромную переправу россиян возле Новой Каховки

ВСУ атаковали паромную переправу в Новой Каховке, которую использовали российские оккупанты. Теперь враг потерял еще один важный объект на Юге Украины.

Все мосты на Юге Украины находятся под плотным огневым контролем наших вооруженных сил. Отремонтировать их оккупанты не могут.

Украинская авиация за сутки нанесла 6 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения – аж 265 точных поражений. ВСУ попали по российским реактивным системам залпового огня, районам сосредоточения вооружения и техники, а также по понтонным переправам в районе Новой Каховки.

В результате удачных действий наших воинов российская армия потеряла:

59 военных;

3 реактивные системы залпового огня "Ураган" и транспортно-зарядную машину для них;

2 самоходные пушки артиллерии "Пион",

самоходную гаубицу "Мста-С";

3 самоходные артиллерийско-минометные установки;

танк Т-72;

6 единиц автобронетехники;

2 склада боеприпасов в Бериславском районе.

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