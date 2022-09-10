Естонський посол в Україні Каймо Кууск опублікував фото з медиками батальйону Госпітальєри, які проводили навчання з використанням бронетранспортера на полігоні під Києвом.

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Разом з українськими волонтерами-медиками Hospitalaller, ми побачили, як зроблена Milrem Robotics безпілотний бронетранспортер може врятувати життя на полі бою. Перший в топі. Більше на підході,

– написав дипломат.



THeMIS уже в Україні / Фото фейсбук Каймо Кууск

Бронетранспортери можуть значно допомогти на полі бою / Фото фейсбук Каймо Кууск

Що треба знати про THeMIS

THeMIS виробництва естонського оборонного підприємства Milrem Robotics може використовуватись як для транспортування боєприпасів, так і для евакуації поранених.

Бронетранспортер може перевозити вагу у 750 кілограмів. Виробником є компанія Milrem Robotics.

Її вартість – від 300 тисяч євро. THeMIS є на озброєнні 11 країн, серед яких США, Велика Британія та Німеччина.

THeMIS має на меті максимально замінити людей на полі бою. Апарат оснащений гібридним дизельно-електричним двигуном і може розвивати швидкість до 20 кілометрів на годину.

Такі машини мають низку модифікацій: від суто транспортувальних до бойових та розвідувальних — це залежить від того, яку саме платформу встановлять між гусеницями.

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