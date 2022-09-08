Надлишкове інформування про військову допомогу може бути в інтересах москви, й погіршить співпрацю між Україною та її партнерами. Про це 24 каналу розповів ексспівробітник СБУ, експерт Інституту майбутнього Іван Ступак.

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Приховане постачання

Оглядач зазначив, що Україна та її союзники обґрунтовано дотримуються стратегії обмеження інформації щодо нових постачань через низку ризиків.

Треба промовчати про певні постачання зброї, не розказувати про них заздалегідь... Або ж ввести ворога в оману, сказавши, що нічого немає, а потім за тиждень – два зробити влучний постріл. Треба дочекатися і подивитися, що приїде, і як ми це будемо використовувати. Можливо, ми побачимо непрямі підказки, що працює високоточна зброя,

– пояснив експерт.

За його словами, про все стане відомо, коли "бавовна" виникатиме у дуже віддалених регіонах й частинах російського тилу.

"Головне – що "Рамштайн" є, постачання зброї не припиняється. Для нас важливо, щоб вона йшла конвеєром й тоді можна щось планувати на всі ділянки фронту, який розтягнувся на 2500 кілометрів. Треба не просто цю зброю отримати від наших європейських друзів, її треба десь зберігати певний час, накопичувати й розподіляти", – додав ексспівробітник СБУ.

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На його думку, Україні дуже важливо, щоб таке постачання зброї не припинялося. Водночас суттєво впливає на процес й те, що росіяни не можуть відстежити ланцюжки руху військової допомоги.

"Ми не даємо росіянам можливості перехопити постачання зброї. У них ідея "фікс" – перехопити все десь на кордоні... Їхня агентура та коригувальники працюють й сидять в Україні. Повідомлення заздалегідь, що Україна щось отримала – дасть можливість росіянам "відпрацювати" завдання своїй агентурі. Нам це не вигідно, тому ми тримаємо інформаційну тишу, поки це можливо", – пояснив Ступак.

Він вказав, що така "тиша" може бути проханням США, які не зацікавлені в тому, щоб провокувати росіян на якісь "безглузді та неадекватні дії".

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Що означала заява Остіна

Експерт зазначив, що багато європейців переконані у швидкоплинності війни в Україні й своєю заявою глава "Пентагону" Ллойд Остін дав зрозуміти, що військова тема буде актуальною й надалі.

Такі заяви адресовані виробникам зброї. Вони повинні робити собі плани із закупівлі рідкоземельних металів, які використовуються у сучасній техніці та озброєнні. Тобто треба робити довготривалі контракти на 1 – 3, навіть на 5 – 10 років. Закуповувати ці матеріали, робити їх накопичення, щоб безперебійно робити снаряди та техніку,

– пояснив Ступак.

За його словами, надалі цю техніку купуватиме Україна й інші європейські країни.

"Європейці та американці будуть відновлювати запаси своєї зброї, яку вони віддали українцям. Також у США хочуть зайняти ринок торгівлі зброєю, який раніше займали росіяни, зокрема в країнах Азії", – вказав він.

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На його думку, сприятиме цьому й те, що у російсько-українській війні американська зброя показала себе ефективною на полі бою.

"Тому ці заяви зробили для виробників, які мають переглядати свої плани озброєння, закупівель й буде новий виток переоснащення більш сучасною технікою, Пацифістські настрої виходять вже на третій план, про них треба забувати, оскільки росіяни показали, що війна може бути кривавою, агресивною і неадекватною взагалі", – резюмував експерт.

Військова підтримка України: що відомо

8 вересня міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття зустрічі "Рамштайн"-5 заявив, що країни світу готові підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.

У відповідь на це міністр оборони України Олексій Резніков подякував американському народу за новий пакет безпекової допомоги на 675 мільйонів доларів.

Водночас до України завітав держсекретар США Ентоні Блінкен, у якого запланована зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським. Серед можливих питань обговорення – військова, економічна та політична підтримка.

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