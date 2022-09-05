Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Інституту майбутнього Іван Ступак. На зустріч "Рамштайн-5" особисто їде очільник Пентагону Лойд Остін, тож можна чекати багато якіснішої зброї.

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Європейський ВПК заробляє

Ступак зазначив, що не вся зброя йде до України безкоштовно. Частину ми купуємо за живі гроші. Тому європейські виробники заробляють на цьому.

Європейці переглянули своє ставлення до ВПК. Вони змінюють свої бюджети на наступний рік, вони будуть навантажувати своїх виробників, збільшувати конкуренцію,

– зауважив колишній співробітник СБУ.

Експерт Інституту майбутнього додав, що насправді європейці дають нам те, що в них є. Вони вже віддали те, що було на складах, дають нам те, що було вироблено нещодавно.

"Дають умовно нам 50%, решту – на свої склади. Або 25% – нам, 75% – собі. Вони про себе не забувають, і це правильно", – наголосив Ступак.

Європейці посилюють свою допомогу

За його словами, після останньої зустрічі "Рамштайн" Україна отримала допомоги орієнтовно на 5,5 мільярдів доларів. Європейці зрозуміли, що з росіянами немає чого "ловити", крім Угорщини.

Навіть німці вже сказали, що росіяни не можуть бути надійними партнерами, надійними постачальниками енергоносіїв. Це була остання "тростинка", яка з'єднувала росію та Німеччину,

– підкреслив він.

Тобто, тепер і Німеччина нам ще більше допомагає. Крім того, нова прем'єрка Британії Ліз Трасс у своїх поглядах на росію може виявитись ще більш радикальною, ніж Джонсон.

"Також Болгарія розконсервувала свої заводи з вироблення снарядів під радянські артилерійські системи. Невідомо, на якому це зараз етапі, але росія відстежує ці моменти й може проводити диверсійні акти на цих підприємствах", – сказав експерт Інституту майбутнього.

Для чого на зустріч їде очільник Пентагону

На думку Ступака, візит очільника Пентагону пов'язаний з ленд-лізом. Напевне, він уже готовий, аби його, так би мовити, ділили й давали Україні. Крім того, він ще раз покаже європейцям, що він тут, він з Україною.

Можливо, в нього були справи минулого разу, й він не міг поїхати,

– зазначив колишній співробітник СБУ.

Ступак про ленд-ліз та "Рамштайн-5": дивіться відео

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