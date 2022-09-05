Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак. На встречу "Рамштайн-5" лично едет глава Пентагона Ллойд Остин, так что можно ожидать много более качественного оружия.

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Европейский ВПК зарабатывает

Ступак отметил, что не все оружие идет в Украину бесплатно. Часть мы покупаем за живые деньги. Потому европейские производители зарабатывают на этом.

Европейцы пересмотрели свое отношение к ВПК. Они меняют свои бюджеты на следующий год, они будут нагружать своих производителей, увеличивать конкуренцию,

– заметил бывший сотрудник СБУ.

Эксперт Института будущего добавил, что на самом деле европейцы дают нам то, что у них есть. Они уже отдали то, что было на складах, дают нам то, что было сделано недавно.

"Дают условно нам 50%, остальное – на свои склады. Или 25% – нам, 75% – себе. Они о себе не забывают, и это правильно", – подчеркнул Ступак.

Европейцы усиливают свою помощь

По его словам, после последней встречи "Рамштайн" Украина получила пособия ориентировочно на 5,5 миллиарда долларов. Европейцы поняли, что с россиянами нечего "ловить", кроме Венгрии.

Даже немцы уже сказали, что россияне не могут являться надежными партнерами, надежными поставщиками энергоносителей. Это была последняя "трость", соединявшая россию и Германию,

– подчеркнул он.

То есть теперь и Германия нам еще больше помогает. Кроме того, новый премьер Британии Лиз Трасс в своих взглядах на россию может оказаться еще более радикальным, чем Джонсон.

"Также Болгария расконсервировала свои заводы по выработке снарядов под советские артиллерийские системы. Неизвестно, на каком это сейчас этапе, но россия отслеживает эти моменты и может проводить диверсионные акты на этих предприятиях", – сказал эксперт Института будущего.

Для чего на встречу едет глава Пентагона

По мнению Ступака, визит главы Пентагона связан с ленд-лизом. Наверное, он уже готов, чтобы его, так сказать, делили и давали Украине. Кроме того, он еще раз покажет европейцам, что он здесь, он с Украиной.

Возможно, у него были дела в прошлый раз, и он не мог поехать,

– отметил бывший сотрудник СБУ.

Ступак о ленд-лизе и "Рамштайн-5": смотрите видео

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