В общем, ожидается, что ленд-лиз заработает с октября 2022 года. Однако могут быть определенные задержки. Несмотря на это, когда он начнется, ситуация изменится. Об этом в эфире 24 каналу сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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По его словам, ленд-лиз отличается от пакетов военной помощи двумя вещами:
- объемами оружия, которое нам предоставят;
- путями его передачи, а именно морем в Европу, а затем в Украину.
"То есть, будет использоваться ресурс военно-транспортных кораблей военно-морских сил США. Это большие объемы. Количество оружия после того, как начнется ленд-лиз, будет значительно больше", – подчеркнул специалист.
Как повлияет ленд-лиз на поставку оружия: смотрите видео
Украина получила ленд-лиз: что это значит
- 9 мая Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Согласно программе, США смогут поставлять Украине оружие, транспорт и продовольствие по упрощенной процедуре.
- Тема ленд-лиза вызывает немало споров. В частности, информация о конкретных суммах и видах вооружения, которые могут поставляться в рамках этой программы, остается неизвестной. Более того, обсуждается вопрос предоставления грантовой помощи вместо ленд-лиза, ведь сегодня Украина находится в условиях экономической стагнации.
- По словам военного эксперта Олега Жданова, заводы в США уже работают в три смены, чтобы предоставить нам необходимое вооружение.